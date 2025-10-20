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Villa Exklusive Premium-Villen direkt am Meer in Saranda

Cuke, Albanien
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ID: 38021
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 00285
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Letzte Aktualisierung: 11.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Süd-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Vlora
  • Stadt
    Bashkia Sarande
  • Stadt
    Saranda
  • Dorf
    Cuke

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Über den Komplex

Stellen Sie sich vor, hier aufzuwachen...

Das Rauschen des Meeres jeden Morgen

Willkommen in einer exklusiven Anlage hochwertiger Premium-Villen in einer der begehrtesten Lagen von Saranda. Diese außergewöhnlichen Residenzen vereinen Luxus, Privatsphäre und einen unvergleichlichen Blick auf das Ionische Meer.

Sonnenuntergänge von Ihrer privaten Terrasse

Jede Villa bietet einen spektakulären Panoramablick auf das Meer und schafft eine einzigartige Atmosphäre von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.

Luxus ohne Kompromisse

Die Villen werden vollständig fertiggestellt übergeben und verfügen über:
• Privaten Swimmingpool
• Gepflegten Garten
• Zwei private Stellplätze
• Großzügige Terrassen mit Meerblick
• Hochwertige Materialien und Ausstattung
• Modernes architektonisches Design
• Höchste Privatsphäre und Sicherheit

Für Menschen mit höchsten Ansprüchen

Großzügige Wohnbereiche und elegante Innenräume schaffen ein exklusives Wohngefühl auf höchstem Niveau.

Exklusive Villen in erster Meereslinie

Die perfekte Lage in Saranda verbindet Ruhe und Privatsphäre mit der Nähe zu Stränden, Restaurants und allen wichtigen Einrichtungen.

Wo sich jeder Tag wie Urlaub anfühlt

Erleben Sie mediterranen Luxus an der Albanischen Riviera.

Fordern Sie noch heute weitere Informationen an.

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Cuke, Albanien
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