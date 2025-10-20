Villa Exklusive Premium-Villen direkt am Meer in Saranda

Stellen Sie sich vor, hier aufzuwachen...

Das Rauschen des Meeres jeden Morgen

Willkommen in einer exklusiven Anlage hochwertiger Premium-Villen in einer der begehrtesten Lagen von Saranda. Diese außergewöhnlichen Residenzen vereinen Luxus, Privatsphäre und einen unvergleichlichen Blick auf das Ionische Meer.

Sonnenuntergänge von Ihrer privaten Terrasse

Jede Villa bietet einen spektakulären Panoramablick auf das Meer und schafft eine einzigartige Atmosphäre von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.

Luxus ohne Kompromisse

Die Villen werden vollständig fertiggestellt übergeben und verfügen über:

• Privaten Swimmingpool

• Gepflegten Garten

• Zwei private Stellplätze

• Großzügige Terrassen mit Meerblick

• Hochwertige Materialien und Ausstattung

• Modernes architektonisches Design

• Höchste Privatsphäre und Sicherheit

Für Menschen mit höchsten Ansprüchen

Großzügige Wohnbereiche und elegante Innenräume schaffen ein exklusives Wohngefühl auf höchstem Niveau.

Exklusive Villen in erster Meereslinie

Die perfekte Lage in Saranda verbindet Ruhe und Privatsphäre mit der Nähe zu Stränden, Restaurants und allen wichtigen Einrichtungen.

Wo sich jeder Tag wie Urlaub anfühlt

Erleben Sie mediterranen Luxus an der Albanischen Riviera.

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