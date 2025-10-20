Villa Exklusive Premium-Villen direkt am Meer in Saranda

Stellen Sie sich vor, hier aufzuwachen...
Das Rauschen des Meeres jeden Morgen
Willkommen in einer exklusiven Anlage hochwertiger Premium-Villen in einer der begehrtesten Lagen von Saranda. Diese außergewöhnlichen Residenzen vereinen Luxus, Privatsphäre und einen unvergleichlichen Blick auf das Ionische Meer.
Sonnenuntergänge von Ihrer privaten Terrasse
Jede Villa bietet einen spektakulären Panoramablick auf das Meer und schafft eine einzigartige Atmosphäre von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.
Luxus ohne Kompromisse
Die Villen werden vollständig fertiggestellt übergeben und verfügen über:
• Privaten Swimmingpool
• Gepflegten Garten
• Zwei private Stellplätze
• Großzügige Terrassen mit Meerblick
• Hochwertige Materialien und Ausstattung
• Modernes architektonisches Design
• Höchste Privatsphäre und Sicherheit
Für Menschen mit höchsten Ansprüchen
Großzügige Wohnbereiche und elegante Innenräume schaffen ein exklusives Wohngefühl auf höchstem Niveau.
Exklusive Villen in erster Meereslinie
Die perfekte Lage in Saranda verbindet Ruhe und Privatsphäre mit der Nähe zu Stränden, Restaurants und allen wichtigen Einrichtungen.
Wo sich jeder Tag wie Urlaub anfühlt
Erleben Sie mediterranen Luxus an der Albanischen Riviera.
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