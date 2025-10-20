Wohnung in einem Neubau Exklusive Apartments mit Meerblick in Saranda

Ares 4 – Exklusive Apartments mit Meerblick in Saranda

Ares 4 ist das neueste Projekt der erfolgreichen Ares-Serie in der wunderschönen Küstenstadt Saranda. Die moderne Wohnanlage umfasst 37 hochwertige Apartments auf vier Etagen und verbindet zeitgemäßes Design, erstklassige Bauqualität und eine außergewöhnliche Lage an der Albanischen Riviera.

Dank der erhöhten Lage genießen die Bewohner einen beeindruckenden Panoramablick auf das Ionische Meer, die Insel Korfu und die Bucht von Saranda. Das Projekt richtet sich sowohl an Eigennutzer als auch an Investoren, die Wert auf Qualität, Komfort und langfristiges Wertsteigerungspotenzial legen.

Für die Bewohner stehen 50 private Stellplätze zur Verfügung, darunter Parkplätze mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Zudem wird das Gebäude barrierefrei gestaltet, um höchsten Wohnkomfort für alle Bewohner zu gewährleisten.

Die Apartments werden schlüsselfertig übergeben und verfügen über Bodenfliesen in allen Räumen, vollständig geflieste Badezimmer, Sanitäranlagen, Innen- und Außentüren sowie fertig gestrichene Wände. Während der Bauphase können Käufer die Wandfarben, Fliesen und Badezimmerelemente individuell auswählen und so ihr neues Zuhause nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten.

Ares 4 bietet eine hervorragende Gelegenheit für alle, die eine exklusive Immobilie mit Meerblick in einer der attraktivsten Regionen des Mittelmeers suchen.

Zahlungsplan: 35 % nach Unterzeichnung des notariellen Vertrags, 30 % nach Fertigstellung der Rohbauphase, 30 % bei Schlüsselübergabe und 5 % nach vollständigem Abschluss des Projekts und Übergabe der Bescheinigung.