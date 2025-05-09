Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.

Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой современный жилой комплекс, состоящий из 232 вилл комбинированного типа.
Продается таунхаус 4+1 площадью 179 м2.
На первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую террасу и во двор.
На втором этаже - две спальни.
На третьем этаже - две спальни.
Подвал - свободное пользование.
В каждой спальне есть собственная ванная комната.
Все таунхаусы сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из высококачественных материалов, кухонной мебели и полностью оборудованных ванных комнат.
Комплекс находится в окружении парков, школ, мечетей, больниц, торговых центров, всего в 5 минутах езды от станции метро Башакшехир, а также в непосредственной близости от достопримечательностей Стамбула.
Первоначальный взнос - 30%!
Рассрочка без % до конца строительства!
Завершение строительства: 4 квартал 2025 года.
Инфраструктура:
Зона барбекю
Частная парковка
Детская площадка
Благоустроенные территории
Затененные зоны отдыха
Спортивный комплекс
Шахматная площадка
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