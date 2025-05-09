Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.

Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой современный жилой комплекс, состоящий из 232 вилл комбинированного типа.

Продается таунхаус 4+1 площадью 179 м2.

На первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую террасу и во двор.

На втором этаже - две спальни.

На третьем этаже - две спальни.

Подвал - свободное пользование.

В каждой спальне есть собственная ванная комната.

Все таунхаусы сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из высококачественных материалов, кухонной мебели и полностью оборудованных ванных комнат.

Комплекс находится в окружении парков, школ, мечетей, больниц, торговых центров, всего в 5 минутах езды от станции метро Башакшехир, а также в непосредственной близости от достопримечательностей Стамбула.

Первоначальный взнос - 30%!

Рассрочка без % до конца строительства!

Завершение строительства: 4 квартал 2025 года.

Инфраструктура:

Зона барбекю

Частная парковка

Детская площадка

Благоустроенные территории

Затененные зоны отдыха

Спортивный комплекс

Шахматная площадка

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