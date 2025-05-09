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  4. Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.

Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.

Basaksehir, Turkey
from
$496,000
BTC
5.8998213
ETH
309.2348563
USDT
490 387.5148921
* The price is for reference
according to the exchange rate 16/04/2025
;
15
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Address Address
Params Params
Description Description
Media Media
ID: 26377
New building ID on Realting
In CRM: 1164
ID of the new building on the company website
Last update: 12/06/2025

Location

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  • Country
    Turkey
  • State
    Marmara Region
  • Town
    Basaksehir

Property characteristics

Property parameters

  • Class
    Class
    Business class
  • The year of construction
    The year of construction
    2025
  • Finishing options
    Finishing options
    Finished

Interior details

Security features:

  • Security

Exterior details

Parking features:

  • Parking

Exterior features:

  • Swimming pool
  • Gym
  • Fenced area

Additionally

  • Online tour
  • Granting of citizenship
  • Remote transaction

About the complex

Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой современный жилой комплекс, состоящий из 232 вилл комбинированного типа.

Продается таунхаус 4+1 площадью 179 м2.

На первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую террасу и во двор.
На втором этаже - две спальни.
На третьем этаже - две спальни.
Подвал - свободное пользование.

В каждой спальне есть собственная ванная комната.

Все таунхаусы сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из высококачественных материалов, кухонной мебели и полностью оборудованных ванных комнат.

Комплекс находится в окружении парков, школ, мечетей, больниц, торговых центров, всего в 5 минутах езды от станции метро Башакшехир, а также в непосредственной близости от достопримечательностей Стамбула.

Первоначальный взнос - 30%!
Рассрочка без % до конца строительства!

Завершение строительства: 4 квартал 2025 года.

Инфраструктура:

Зона барбекю
Частная парковка
Детская площадка
Благоустроенные территории
Затененные зоны отдыха
Спортивный комплекс
Шахматная площадка

Для получения более подробной информации по этому проекту позвоните/напишите нам.

Location on the map

Basaksehir, Turkey

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Polat Group
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