Shell&Core: что это такое в недвижимости

Shell&Core — это состояние коммерческого или жилого помещения, при котором выполнены только основные строительные работы. Такой формат включает завершение базовых элементов конструкции, но не предусматривает полной отделки интерьера. Помещения в Shell&Core часто используются в коммерческой недвижимости, когда арендаторы или покупатели хотят самостоятельно адаптировать пространство под свои нужды.

Главное о формате

Основные характеристики Shell&Core:

Основные стены и перекрытия: в помещении выполнены основные строительные работы, включающие бетонные или кирпичные стены, перекрытия и стяжку пола.

в помещении выполнены основные строительные работы, включающие бетонные или кирпичные стены, перекрытия и стяжку пола. Подведенные коммуникации: в Shell&Core обычно уже установлены все необходимые инженерные коммуникации — водоснабжение, электричество, вентиляция и отопление. Однако финальная их доработка или разводка по помещениям отсутствует.

в Shell&Core обычно уже установлены все необходимые инженерные коммуникации — водоснабжение, электричество, вентиляция и отопление. Однако финальная их доработка или разводка по помещениям отсутствует. Отсутствие чистовой отделки: интерьер помещения находится в «сыром» состоянии — стены не оштукатурены и не покрашены, полы и потолки не обработаны. Владельцу или арендатору предоставляется возможность выполнить отделочные работы по своему вкусу.

интерьер помещения находится в «сыром» состоянии — стены не оштукатурены и не покрашены, полы и потолки не обработаны. Владельцу или арендатору предоставляется возможность выполнить отделочные работы по своему вкусу. Окна со стеклопакетами: установлены базовые элементы оконных конструкций, что позволяет поддерживать стандартные условия эксплуатации помещения, однако дополнительные элементы интерьера отсутствуют​.

Отличие от других типов отделки:

Чистовая отделка включает завершение всех отделочных работ, после которых помещение полностью готово для эксплуатации. Shell&Core, напротив, предоставляет возможность провести все эти работы самостоятельно.

включает завершение всех отделочных работ, после которых помещение полностью готово для эксплуатации. Shell&Core, напротив, предоставляет возможность провести все эти работы самостоятельно. Отделка «под ключ» — это полностью завершенные работы, начиная от инженерных систем и заканчивая установкой мебели. Shell&Core оставляет выбор окончательных решений за владельцем или арендатором, что позволяет создать индивидуальное пространство​.

Плюсы и минусы «Shell&Core»

Преимущества:

Индивидуальный подход к отделке: Shell&Core предоставляет арендаторам и владельцам возможность самостоятельно выбрать материалы, стиль и планировку.

Shell&Core предоставляет арендаторам и владельцам возможность самостоятельно выбрать материалы, стиль и планировку. Арендные каникулы: часто арендодатели предоставляют каникулы на время проведения ремонтных работ, что снижает финансовую нагрузку на арендатора на этапе отделки.

Недостатки:

Длительные сроки ремонта: помещение требует значительных временных и материальных затрат для завершения всех отделочных работ. Чтобы полностью подготовить пространство потребуется несколько недель или даже месяцев.

помещение требует значительных временных и материальных затрат для завершения всех отделочных работ. Чтобы полностью подготовить пространство потребуется несколько недель или даже месяцев. Финансовые риски: наряду с затратами на материалы и рабочую силу, могут возникать непредвиденные расходы, например, при обнаружении строительных дефектов или резком росте цен на строительные материалы.

Shell&Core широко применяется в коммерческой недвижимости, например, в офисных и торговых помещениях, а также в жилых новостройках. Этот формат идеально подходит для арендаторов или собственников, которые хотят контролировать процесс внутренней отделки и создать пространство, соответствующее их конкретным требованиям.