Как работает кадастровый учет недвижимости
Кадастр — это систематизированный реестр сведений о земельных участках и объектах недвижимости, включающий их границы, размеры, расположение, правообладателей и кадастровую стоимость. Он играет ключевую роль в сфере недвижимости, обеспечивая правовую защиту собственников.
Основные функции кадастра:
- Регистрация прав на недвижимость. Оформление и утверждение правовых документов, подтверждающих владение и пользование недвижимым имуществом.
- Кадастровый учет. Создание и ведение единого государственного кадастра недвижимости, включающего все объекты недвижимости и их характеристики.
- Контроль за соблюдением законодательства об объектах недвижимости. Проверка правовой чистоты сделок, соответствия документации и технических условий.
- Предоставление информации о недвижимости. Предоставление доступа к официальным данным о недвижимости, в том числе через электронные сервисы.
Структура кадастровой информации:
- Кадастровый номер. Идентификатор объекта недвижимости, присваиваемый при постановке на учет.
- Границы и площадь. Точное описание границ и размеров земельного участка, определяемое в процессе межевания.
- Категория земель и разрешенное использование. Информация о категории земель (например, сельскохозяйственные, населенных пунктов) и допустимых видах их использования.
- Кадастровая стоимость. Оценочная стоимость объекта, используемая для расчета налогов и иных платежей.
Существует публичная кадастровая карта — это онлайн-сервис, предоставляющий общедоступные сведения о земельных участках и объектах недвижимости. Сервис позволяет быстро найти интересующий объект, получить о нем информацию и визуально оценить его расположение.