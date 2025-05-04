Кадастр — это систематизированный реестр сведений о земельных участках и объектах недвижимости, включающий их границы, размеры, расположение, правообладателей и кадастровую стоимость. Он играет ключевую роль в сфере недвижимости, обеспечивая правовую защиту собственников.

Основные функции кадастра:

Регистрация прав на недвижимость. Оформление и утверждение правовых документов, подтверждающих владение и пользование недвижимым имуществом.

Оформление и утверждение правовых документов, подтверждающих владение и пользование недвижимым имуществом. Кадастровый учет. Создание и ведение единого государственного кадастра недвижимости, включающего все объекты недвижимости и их характеристики.

Создание и ведение единого государственного кадастра недвижимости, включающего все объекты недвижимости и их характеристики. Контроль за соблюдением законодательства об объектах недвижимости. Проверка правовой чистоты сделок, соответствия документации и технических условий.

Проверка правовой чистоты сделок, соответствия документации и технических условий. Предоставление информации о недвижимости. Предоставление доступа к официальным данным о недвижимости, в том числе через электронные сервисы.

Структура кадастровой информации:

Кадастровый номер. Идентификатор объекта недвижимости, присваиваемый при постановке на учет.

Идентификатор объекта недвижимости, присваиваемый при постановке на учет. Границы и площадь. Точное описание границ и размеров земельного участка, определяемое в процессе межевания.

Точное описание границ и размеров земельного участка, определяемое в процессе межевания. Категория земель и разрешенное использование. Информация о категории земель (например, сельскохозяйственные, населенных пунктов) и допустимых видах их использования.

Информация о категории земель (например, сельскохозяйственные, населенных пунктов) и допустимых видах их использования. Кадастровая стоимость. Оценочная стоимость объекта, используемая для расчета налогов и иных платежей.

Существует публичная кадастровая карта — это онлайн-сервис, предоставляющий общедоступные сведения о земельных участках и объектах недвижимости. Сервис позволяет быстро найти интересующий объект, получить о нем информацию и визуально оценить его расположение.