Жилой квартал Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica

In a new residential building, in a quiet and unique part of Gorica C, a 164m2 penthouse for sale with a garage.
Only ceramics are installed in the apartment, while all other finesse are intended for the buyer to rearrange according to his ideas.
The apartment is excellently designed, has a triple orientation, one master bedroom and three bedrooms in a separate wing.
The garage space is located right next to the elevator.
