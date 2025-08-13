Коммерческая недвижимость Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
A business space of 97 m² is available for rent, located in Preko Morače, spread over two levels.
Layout: Ground floor and basement.
Ground floor: Large open space area.
Basement: Open space area and two toilets.
The property is situated near the courthouse and is ideal for an agency, notary office, law firm, consulting services, etc.
The space is available for long-term rent, with a mandatory deposit required.
For more information or to schedule a viewing, please contact us.
