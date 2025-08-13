  1. Realting.com
  Коммерческая недвижимость Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT

Коммерческая недвижимость Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT

Майами, США
$1,174
10
ID: 28645
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

A business space of 97 m² is available for rent, located in Preko Morače, spread over two levels. Layout: Ground floor and basement. Ground floor: Large open space area. Basement: Open space area and two toilets. The property is situated near the courthouse and is ideal for an agency, notary office, law firm, consulting services, etc. The space is available for long-term rent, with a mandatory deposit required. For more information or to schedule a viewing, please contact us.

Местонахождение на карте

Майами, США
