  4. Жилой квартал Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Жилой квартал Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Майами, США
от
$293,403
;
8
ID: 28675
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Na prodaju namješten stan u naselju Momišići. Stan ima 125m2, koncipiran je kao duplex i prodaje se namješten. Nalazi se na 4. spratu zgrade koja ima lift i čiji ulaz se redovno održava. Stan je orjentisan istočno, osvijetljen je i prostran.

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Майами, США
от
$293,403
