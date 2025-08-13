  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 33 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Майами, США
$88,021
ID: 28522
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Prodaje se u potpunosti renovirana garsonjera, povrsine 33m2, smjestena na osmom spratu (od devet) stambene zgrade, u naselju Pobrezje.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, kupatilo i terasa.   Smjestena je na odlicnoj lokaciji, u neposrednoj blizini dvije srednje skole, osnovne skole, doma zdravlja i drugih sadrzaja neophodnih za svakodnevno funkcionisanje.    Nalazi se u zgradi koja posjeduje dva lifta, a ulaz se redovno odrzava.   Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking. 

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Жилой квартал Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Майами, США
от
$2,699
Жилой квартал Three bedroom apartment, 135m2, Stari aerodrom - FOR RENT
Майами, США
от
$763
Жилой квартал Three bedroom apartment, 96m2, Master kvart - FOR RENT
Майами, США
от
$2,582
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Майами, США
от
$563
Жилой квартал Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Майами, США
от
$322,743
Жилой квартал Stan 33 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Майами, США
от
$88,021
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Майами, США
от
$411
Izdaje se namjesten jednoban stan, povrsine 45m2, na prvom spratu stambene zgrade, u Zagoricu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi koja ne posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Nalazi se na odlicno…
Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Майами, США
от
$1,174
Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 50m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u Master kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo, ostava i terasa. Stan je opremljen unikatnim namjestajem visokog sjaja, koji pruza modera…
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Майами, США
от
$164,306
Dvosoban stan od 74m2 nalazi se u novijoj zgradi na Starom Aerodromu. Odlično struktuiran, prodaje se u potpunosti opremljen. Posjeduje split sistem, trpezarija je odvojena od kuhinje, svaka soba ima svoju klimu. Sa strane nalazi se mala ostava od 5m2 i dvorište na korišćenje. Zgrada se n…
