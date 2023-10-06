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Дубай
Коммерческая недвижимость в Дубае, ОАЭ
Downtown Dubai
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Al Manzil
3
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40 объектов найдено
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Коммерческая
Дубай, ОАЭ
113 м²
Schon Business Park находится в Дубай Инвестмент Парк 1, Джабаль Али, в Дубае. Schon Busines…
€244,232
Рекомендовать
Коммерческая
Дубай, ОАЭ
93 м²
fam Properties представляет полностью оборудованное офисное пространство с одним парковочным…
€231,378
Рекомендовать
Коммерческая
Дубай, ОАЭ
107 м²
fam Properties предлагает данное офисное помещение с отделкой по вашему усмотрению в здании …
€411,338
Рекомендовать
Коммерческая
Дубай, ОАЭ
29 м²
Fam properties с удовольствием предлагает вам небольшое частное офисное пространство в здани…
€154,252
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
201 м²
Эта свободная единица - идеальная возможность для всех предприятий и предпринимателей открыт…
€849,017
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
143 м²
Fam Properties предлагает оборудованный, разделенный и меблированный офис в Business Bay в з…
€887,033
Рекомендовать
Инвестиционная
Дубай, ОАЭ
149 м²
Важно: возможность в стратегическом районе Местоположение: JVT Готовность: 1 квартал 2…
€830,331
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
113 м²
Оникс - это престижный проект в собственность, расположенный в сообществе Emaar - The Greens…
€760,314
Рекомендовать
Инвестиционная
Дубай, ОАЭ
75 м²
Эксклюзивные свойства Fap Sabha Hartland Greens Фаза 2 С видом на главную дорогу В …
€709,627
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
96 м²
Fam Properties с гордостью представляет полностью оборудованный офис, инвестиционную возможн…
€600,648
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
115 м²
FAM PROPERTIES рад предложить на продажу просторный офис в районе Iris Bay, Business Bay, не…
€438,448
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
86 м²
fam Properties рада предложить этот удивительный офис на продажу в Business Bay. Информац…
€392,829
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Дубай, ОАЭ
69 м²
Предупреждение: возможность в стратегической зоне - розничные магазины в Майами 2 Местопо…
€382,817
Рекомендовать
Магазин
Дубай, ОАЭ
44 м²
Fam Properties рада предложить этот большой торговый объект в Azizi Riviera 8, идеально подх…
€380,157
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
97 м²
Fam Properties рад предложить вам этот совершенно новый офис в башне класса А, Aspect Tower,…
€354,813
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
94 м²
Аль Манара Тауэр - это смешанная застройка в крупнейшем коммерческом районе Business Bay, ра…
€354,560
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
108 м²
Полностью оборудованный офис с перегородками, оснащенный парковкой в Prism Tower, Бизнес-Бей…
€354,813
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
102 м²
Из всех возможностей инвестиций в Business Bay, XL Tower является одной из лучших. Здание им…
€355,269
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
119 м²
Особенности объекта: - Привилегированное расположение: Clover Bay Tower стратегически рас…
€329,920
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
87 м²
CLOVER BAY стал популярным благодаря своему стратегическому расположению на пересечении райо…
€285,507
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
117 м²
Fam properties с радостью предлагает эту офисную площадь с прекрасным естественным освещение…
€266,473
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
78 м²
FAM PROPERTIES рады предложить вам оборудованный офис. Concorde Tower – это 44-этажн…
€228,405
Рекомендовать
Другое
Дубай, ОАЭ
44 м²
Fam Properties рады представить эту полностью оборудованную коммерческую площадь. В настояще…
€228,406
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
169 м²
Агентство недвижимости Fam предлагает вам эксклюзивную возможность приобрести этот офис в зд…
€507,568
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
184 м²
Schon Business Park находится в Dubai Investment Park 1, Jabal Ali в Дубаи. Schon Business P…
€200,911
Рекомендовать
Коммерческая
Дубай, ОАЭ
10 000 м²
ПРОДАЁТСЯ ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ ДУБАИ LA VERDA HOTEL SUITES AND VILLAS 5* Месторасположение: Элег…
€85,15 млн
Рекомендовать
Офис 1 комната
Дубай, ОАЭ
1
97 м²
Офисное помещение расположено в 20-этажном офисном здании в Бизнес Бей, площадь которого сос…
€330,000
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Склад 7 ванных
Дубай, ОАЭ
7
1 003 м²
Elite Estates рада предложить вам на рынке этот огромный и просторный склад в промышленной з…
€1,42 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Дубай, ОАЭ
172 м²
Schon Business Park расположен в Dubai Investment Park 1, Jabal Ali в Дубае. Бизнес-парк Sch…
€187,603
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Коммерческая с мебелью, в центре города
Дубай, ОАЭ
153 м²
2
Продам кафе на Марина Променад в Дубае 2 этажа, 2 парк.мест, с прекрасным видом на канал и с…
€1,30 млн
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