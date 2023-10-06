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Коммерческая недвижимость в Дубае, ОАЭ

Downtown Dubai
9
Business Bay
6
Al Manzil
3
40 объектов найдено
Коммерческая в Дубай, ОАЭ
Коммерческая
Дубай, ОАЭ
Площадь 113 м²
Schon Business Park находится в Дубай Инвестмент Парк 1, Джабаль Али, в Дубае. Schon Busines…
€244,232
Коммерческая в Дубай, ОАЭ
Коммерческая
Дубай, ОАЭ
Площадь 93 м²
fam Properties представляет полностью оборудованное офисное пространство с одним парковочным…
€231,378
Коммерческая в Дубай, ОАЭ
Коммерческая
Дубай, ОАЭ
Площадь 107 м²
fam Properties предлагает данное офисное помещение с отделкой по вашему усмотрению в здании …
€411,338
Коммерческая в Дубай, ОАЭ
Коммерческая
Дубай, ОАЭ
Площадь 29 м²
Fam properties с удовольствием предлагает вам небольшое частное офисное пространство в здани…
€154,252
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
Площадь 201 м²
Эта свободная единица - идеальная возможность для всех предприятий и предпринимателей открыт…
€849,017
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
Площадь 143 м²
Fam Properties предлагает оборудованный, разделенный и меблированный офис в Business Bay в з…
€887,033
Инвестиционная в Дубай, ОАЭ
Инвестиционная
Дубай, ОАЭ
Площадь 149 м²
Важно: возможность в стратегическом районе Местоположение: JVT Готовность: 1 квартал 2…
€830,331
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
Площадь 113 м²
Оникс - это престижный проект в собственность, расположенный в сообществе Emaar - The Greens…
€760,314
Инвестиционная в Дубай, ОАЭ
Инвестиционная
Дубай, ОАЭ
Площадь 75 м²
Эксклюзивные свойства Fap Sabha Hartland Greens Фаза 2 С видом на главную дорогу В …
€709,627
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
Площадь 96 м²
Fam Properties с гордостью представляет полностью оборудованный офис, инвестиционную возможн…
€600,648
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
Площадь 115 м²
FAM PROPERTIES рад предложить на продажу просторный офис в районе Iris Bay, Business Bay, не…
€438,448
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
Площадь 86 м²
fam Properties рада предложить этот удивительный офис на продажу в Business Bay. Информац…
€392,829
Ресторан, кафе в Дубай, ОАЭ
Ресторан, кафе
Дубай, ОАЭ
Площадь 69 м²
Предупреждение: возможность в стратегической зоне - розничные магазины в Майами 2 Местопо…
€382,817
Магазин в Дубай, ОАЭ
Магазин
Дубай, ОАЭ
Площадь 44 м²
Fam Properties рада предложить этот большой торговый объект в Azizi Riviera 8, идеально подх…
€380,157
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
Площадь 97 м²
Fam Properties рад предложить вам этот совершенно новый офис в башне класса А, Aspect Tower,…
€354,813
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
Площадь 94 м²
Аль Манара Тауэр - это смешанная застройка в крупнейшем коммерческом районе Business Bay, ра…
€354,560
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
Площадь 108 м²
Полностью оборудованный офис с перегородками, оснащенный парковкой в Prism Tower, Бизнес-Бей…
€354,813
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
Площадь 102 м²
Из всех возможностей инвестиций в Business Bay, XL Tower является одной из лучших. Здание им…
€355,269
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
Площадь 119 м²
Особенности объекта: - Привилегированное расположение: Clover Bay Tower стратегически рас…
€329,920
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
Площадь 87 м²
CLOVER BAY стал популярным благодаря своему стратегическому расположению на пересечении райо…
€285,507
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
Площадь 117 м²
Fam properties с радостью предлагает эту офисную площадь с прекрасным естественным освещение…
€266,473
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
Площадь 78 м²
FAM PROPERTIES рады предложить вам оборудованный офис.   Concorde Tower – это 44-этажн…
€228,405
Другое в Дубай, ОАЭ
Другое
Дубай, ОАЭ
Площадь 44 м²
Fam Properties рады представить эту полностью оборудованную коммерческую площадь. В настояще…
€228,406
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
Площадь 169 м²
Агентство недвижимости Fam предлагает вам эксклюзивную возможность приобрести этот офис в зд…
€507,568
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
Площадь 184 м²
Schon Business Park находится в Dubai Investment Park 1, Jabal Ali в Дубаи. Schon Business P…
€200,911
Коммерческая в Дубай, ОАЭ
Коммерческая
Дубай, ОАЭ
Площадь 10 000 м²
ПРОДАЁТСЯ ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ ДУБАИ LA VERDA HOTEL SUITES AND VILLAS 5* Месторасположение: Элег…
€85,15 млн
Офис 1 комната в Дубай, ОАЭ
Офис 1 комната
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Площадь 97 м²
Офисное помещение расположено в 20-этажном офисном здании в Бизнес Бей, площадь которого сос…
€330,000
Склад 7 ванных в Дубай, ОАЭ
Склад 7 ванных
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 003 м²
Elite Estates рада предложить вам на рынке этот огромный и просторный склад в промышленной з…
€1,42 млн
Коммерческая в Дубай, ОАЭ
Коммерческая
Дубай, ОАЭ
Площадь 172 м²
Schon Business Park расположен в Dubai Investment Park 1, Jabal Ali в Дубае. Бизнес-парк Sch…
€187,603
Коммерческая с мебелью, в центре города в Дубай, ОАЭ
Коммерческая с мебелью, в центре города
Дубай, ОАЭ
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
Продам кафе на Марина Променад в Дубае 2 этажа, 2 парк.мест, с прекрасным видом на канал и с…
€1,30 млн

Типы недвижимости в Дубае

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