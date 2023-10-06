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Дубай
Офисы
Продажа офисных помещений в Дубае, ОАЭ
Downtown Dubai
7
Business Bay
6
Офис
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21 объект найдено
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Офис
Дубай, ОАЭ
201 м²
Эта свободная единица - идеальная возможность для всех предприятий и предпринимателей открыт…
€849,017
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
143 м²
Fam Properties предлагает оборудованный, разделенный и меблированный офис в Business Bay в з…
€887,033
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
113 м²
Оникс - это престижный проект в собственность, расположенный в сообществе Emaar - The Greens…
€760,314
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
96 м²
Fam Properties с гордостью представляет полностью оборудованный офис, инвестиционную возможн…
€600,648
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
115 м²
FAM PROPERTIES рад предложить на продажу просторный офис в районе Iris Bay, Business Bay, не…
€438,448
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
86 м²
fam Properties рада предложить этот удивительный офис на продажу в Business Bay. Информац…
€392,829
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
97 м²
Fam Properties рад предложить вам этот совершенно новый офис в башне класса А, Aspect Tower,…
€354,813
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
94 м²
Аль Манара Тауэр - это смешанная застройка в крупнейшем коммерческом районе Business Bay, ра…
€354,560
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
108 м²
Полностью оборудованный офис с перегородками, оснащенный парковкой в Prism Tower, Бизнес-Бей…
€354,813
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
102 м²
Из всех возможностей инвестиций в Business Bay, XL Tower является одной из лучших. Здание им…
€355,269
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
119 м²
Особенности объекта: - Привилегированное расположение: Clover Bay Tower стратегически рас…
€329,920
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
87 м²
CLOVER BAY стал популярным благодаря своему стратегическому расположению на пересечении райо…
€285,507
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
117 м²
Fam properties с радостью предлагает эту офисную площадь с прекрасным естественным освещение…
€266,473
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
78 м²
FAM PROPERTIES рады предложить вам оборудованный офис. Concorde Tower – это 44-этажн…
€228,405
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
169 м²
Агентство недвижимости Fam предлагает вам эксклюзивную возможность приобрести этот офис в зд…
€507,568
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
184 м²
Schon Business Park находится в Dubai Investment Park 1, Jabal Ali в Дубаи. Schon Business P…
€200,911
Рекомендовать
Офис 1 комната
Дубай, ОАЭ
1
97 м²
Офисное помещение расположено в 20-этажном офисном здании в Бизнес Бей, площадь которого сос…
€330,000
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
100 м²
10/10
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€257,089
Рекомендовать
Офис с парковкой, с видом на море, в центре города
Дубай, ОАЭ
87 м²
11
Являясь специалистом по территории в Jumeirah Lake Tower, мы с гордостью предлагаем Вам это…
€207,765
Рекомендовать
Офис с парковкой, в центре города, с видеонаблюдением
Дубай, ОАЭ
346 м²
23
Являясь специалистом по району в центре Бурдж-Халифа, мы рады предложить в…
€4,17 млн
Рекомендовать
Офис в центре города, с видеонаблюдением, с видом на город
Дубай, ОАЭ
80 м²
12
• Размер: 857 квадратных футов • Полностью оборудованный офис< br>• Полностью меблированный …
€201,579
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