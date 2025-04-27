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Таунхаусы с гаражом в Шардже, ОАЭ

Аш-Шарджа
36
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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 2
Остров Джубайль расположен недалеко от Абу-Даби, между островом Яс и островом Саадият. Он пр…
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в Шардже, ОАЭ

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