Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Рас-эль-Хайма
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

Дуплекс Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Дуплекс 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дуплекс 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 3/12
Квартиры на берегу моря с рассрочкой платежа в Рас-эль-Хайме на острове Аль-Марджан Роскошны…
$597,474
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
Этаж 1/12
Квартиры на берегу моря с рассрочкой платежа в Рас-эль-Хайме на острове Аль-Марджан Роскошны…
$1,44 млн
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Этаж 1/12
Квартиры на берегу моря с рассрочкой платежа в Рас-эль-Хайме на острове Аль-Марджан Роскошны…
$1,14 млн
Оставить заявку
RCST RCST
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти