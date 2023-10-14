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Дома с видом на море в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

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таунхаусы
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7 объектов найдено
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Ras, ОАЭ
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Ras, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 799 м²
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€1,75 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 455 м²
Количество этажей 3
Детали проекта: Cтоимость: 1 640 000 EUR Площадь: 455 кв.м. Количество спален: 4 План оп…
€1,64 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 239 м²
Количество этажей 3
Детали проекта: Стоимость: 517,920 EUR Площадь: 239 кв.м. Количество спален: 3 План опла…
€517,920
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Ras, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Ras, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Этаж 28/2
Проект Falcon Island в Рас-Аль-Хайме — это комплекс для отдыха с эксклюзивными виллами и тау…
€682,854
Вилла 2 комнаты с видом на море в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 2 комнаты с видом на море
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 550 м²
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€466,026

Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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