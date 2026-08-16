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Дома с видом на море в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

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Mina Al arab
6
6 объектов найдено
Дуплекс 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 14
Квартиры на продажу в Рас-эль-Хайме в проекте с ледовой концепцией Пляжный район (The Beach …
$992,481
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Дуплекс 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
Этаж 1/12
Квартиры на берегу моря с рассрочкой платежа в Рас-эль-Хайме на острове Аль-Марджан Роскошны…
$1,44 млн
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Дуплекс 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дуплекс 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 4/12
Квартиры на берегу моря с рассрочкой платежа в Рас-эль-Хайме на острове Аль-Марджан Роскошны…
$832,851
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Дуплекс 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Этаж 1/12
Квартиры на берегу моря с рассрочкой платежа в Рас-эль-Хайме на острове Аль-Марджан Роскошны…
$1,13 млн
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Вилла 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 550 м²
Забронируйте дом мечты Marbella Villas на острове ХаятПлати 5% и переезжайте в дом своей меч…
$489,910
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Дом 5 комнат в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дом 5 комнат
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 799 м²
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$1,91 млн
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Типы недвижимости в Рас-эль-Хайме

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