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Современная высотная резиденция Marina Arcade с бассейнами и консьерж-сервисом в престижном районе Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€3,39 млн
;
12
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О комплексе

Предлагаются просторные квартиры, лофты, пентхаусы, а также двух- и трехуровневые апартаменты.

Некоторые апартаменты имеют собственные сады и террасы с джакузи.

Пентхаусы имеют просторные террасы с видом на Пальму Джумейра и причал для яхт.

Трехуровневые апартаменты имеют собственные лифты, террасы на крыше и бассейны.

Резиденция располагает тренажерным залом и беговой дорожкой, бассейном 17 х 6 м, круглосуточным консьерж-сервисом, видеонаблюдением, парковкой, детской площадкой и бассейном.

Удобства и оснащение в доме
  • Бытовая техника Bosch (плита, холодильник, посудомоечная машина и стиральная машина)
  • Двойные стеклопакеты
  • Алюминиевые окна и двери
  • Система кондиционирования воздуха
  • Центральная газовая система в кухне
  • Гранитная кухонная столешница
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится напротив Медиа-Сити, рядом с остановками общественного транспорта и станциями метро.

  • Марина Молл - 5 минут
  • Пальма Джумейра - 10 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 25 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Современная высотная резиденция Marina Arcade с бассейнами и консьерж-сервисом в престижном районе Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€3,39 млн
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от
€160,311
Площадь 35–64 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Локация - Arjan Окончание строительства - II 2026 г Dolce Vita  выполнен в стиле чарующей архитектуры Европы, представляет собой высотный  отель + резиденция с большим количеством удобств  от отмеченного наградами бутик-застройщика Vincitore Group. Проект отличается викторианской архитектурой и расположен в престижном районе Arjan. Здание имеет высоту в 16 этажей с эксклюзивными студиями, классическими и премиальными апартаментами с 1 спальней и роскошными апартаментами с 2 спальнями. Резиденции отличаются просторной планировкой, высокими потолками, материалами премиум-класса и роскошной отделкой, что создает гармоничное сочетание величия и функциональности. Доступность: Miracle Garden - 5 мин Mall of the Emirates - 5 мин Global Village - 10 мин Burj Khalifa - 10 мин   Комплекс имеет целый спектр роскошных удобств, доступных для резидентов: Бассейн Беговые дорожки Бутики и магазины Детская игровая площадка Детский бассейн Сауна и джакузи Зеленые насаждения Зона барбекю Игровая комната Инфинити бассейн Йога студия Кафе и рестораны Кинотеатр Консьерж-сервис Охрана и видеонаблюдение Парковочное место Парк Поле для гольфа Сад Кальян   В комплексе представлены: Студии - от 35.3 m2 - от 603 000 AED (165 000$) 1 Bed -  от 63.6 m2 - от 995 000 AED  (271 000$) 1 Bed Премиум - от 71.5 m2 - от 1 225 000 AED (334 000$) 2 Bed -  от - 86.2 m2 - от 1 425 000 AED (339 000$)   Проект имеет несколько планов оплаты на выбор при покупке апартаментов, каждый из которых имеет неоспоримые преимущества: I.  Оплата 100% + 4%DLD (налог) Бонус: ежегодный гарантированный доход 8 % в течение 3 лет на этапе строительства!!!    Гарантированный доход начинается на 22 день после 100% оплаты!      II.    Рассрочка до окончания строительства проекта 30% + 4% DLD (налог)  - первый взнос 30%  - через 5 месяцев 30% - через 10 месяцев 10%  - на момент сдачи проекта Бонус: гарантированный доход 8% , начинается после сдачи проекта + клиент освобождается от оплаты service charge (плата за обслуживание комплекса) на 3 года.   III. Рассрочка на 5 лет (2 года после сдачи) 20% + 4% DLD (налог) - первый взнос 1% - ежемесячно в течение 36 месяцев 5% - через 5 месяцев 5% - через 10 месяцев 5% - через 15 месяцев 5%  - на момент сдачи проекта 1% -  ежемесячно 24 месяца после завершения строительства   IV. Стандартный (лояльный) план оплаты 20% + 4% DLD (налог)  - первый взнос 10% - через 6 месяцев 10% - через 12 месяцев 10% - через 18 месяцев 50% на момент сдачи проекта   БОНУСЫ ДЛЯ КЛИЕНТА ПРИ БРОНИРОВАНИИ  С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ ДО 7 ИЮЛЯ 2023 г: Скидка 2% от стоимости на любой апартамент Привилегированный выбор  квартиры с лучшим видом и скидкой в день старта!!!    
Многоквартирный жилой дом Viewz 1 By Danube - Jumeirah Lake Towers Dubai
Многоквартирный жилой дом Viewz 1 By Danube - Jumeirah Lake Towers Dubai
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: fäm Properties
  Viewz by Danube — новый ультрароскошный проект, состоящий из двух башен, возвышающихся на 50+ этажей. Между собой на вершине комплекса их свяжет изысканный Sky Bridge. Строительство ведется подразделением компании Danube Group — Danube Properties. В разработке неповторимого дизайна примет участие Aston Martin — всемирно известный производитель спортивных автомобилей. Завершение строительства планируется во втором квартале 2026 года. Все резиденции будут полностью меблированы — будущие владельцы смогут сразу же после передачи проекта наслаждаться непревзойденным комфортом и роскошью. К покупке в жилом комплексе Viewz предлагаются эксклюзивные студии, президентские сьюты с одной спальней, апартаменты с 1–3 спальнями и ограниченная коллекция изысканных Sky Villas с собственным бассейном, расположенная на последних этажах. В президентских сьютах и апартаментах с 2-3 спальнями также предусмотрены частные бассейны. Собственники могут самостоятельно выбрать один из вариантов привилегированного дизайна будущего жилья от Aston Martin. Эксклюзивные шикарные гостиные и спальни с панорамными окнами очаруют всех с первого взгляда.
Жилой комплекс STERLING
Жилой комплекс STERLING
Дубай, ОАЭ
от
€300,000
Агентство: Address Property
Sterling by OMNIYAT - это роскошный жилой комплекс, состоящий из 2 потрясающих башен-близнецов, расположенных в самом сердце Дубая, между районом Бурдж-Халифа и Дубайским водным каналом. С фасадом, отделанным матовым серебром, платиновые башни-близнецы Sterling выделяются как жемчужины Дубая, отражая жизнь города и сверкая его огнями и звездами в темноте ночи. ВЛАДЕНИЕ Собственность ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА • Башни-близнецы под названием Ист-Хаус и Вест-Хаус • в 5 минутах ходьбы от торгового центра Dubai Mall и в 3 минутах от набережной Дубайского водного канала • в 15 минутах езды от международного аэропорта Дубая • Легкий доступ к Шейх Зайд-роуд, Аль-Хайл-роуд и Эмирейтс-роуд • Высококачественная отделка в местах общего пользования и внутренних помещениях • Потрясающий вид на Бурдж-Халифу и центр Дубая • Жилой комплекс с башнями-близнецами, мансардами и ограниченной коллекцией просторных садовых единиц, роскошная редкость в районе Бурдж-Халифа. • 3 пассажирских лифта и 1 служебный лифт на башню • Специальные удобства для каждой башни ХАРАКТЕРИСТИКИ АПАРТАМЕНТОВ • Лифты расположены в углу, что обеспечивает конфиденциальность и спокойствие. • Просторные апартаменты • Высокий потолок 3 м во всей квартире • Мраморные полы во всей квартире • Отделанные мрамором стены на кухне и в главной ванной комнате • Двойное остекление во всю высоту с немецкой подъемно-раздвижной фасадной системой Wicona • Большие террасы со стеклянными балюстрадами и прямым доступом из гостиной и спален • Отсутствие колонн или препятствующих конструкций во внутренних помещениях • Изготовленные на заказ и встроенные шкафы и гардеробные со встроенным освещением и зеркалами во весь рост • Высококачественная европейская бытовая техника - газовая варочная панель Siemens, газовая духовка Siemens, встроенный холодильник / морозильник SMEG, встроенная посудомоечная машина SMEG, встроенная плита SMEG. • Современная итальянская кухня с кварцевыми столешницами и барной стойкой для завтрака • Сантехника Bagno Design • Туалетный столик с двойными раковинами • Главная ванная комната оборудована тропическим душем и ванной • Система домашней автоматизации с включенным освещением, кондиционером, шторами и AV • Резиденции полностью подключены к высокоскоростному Интернету и телефону СЕРВИСЫ В БАШНЯХ • 24-часовой консьерж, охрана и услуги парковщика • 30-метровый открытый бассейн с зоной отдыха  • 2 красивых ландшафтных сада с зонами отдыха и развлечений • Многофункциональная комната с выходом в сад на подиуме •  Полностью оборудованный тренажерный зал и раздевалка ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА • Студия - 1 парковочное место •1 спальня - 1 парковочное место • 2 спальни - 1 парковочное место • 3 спальни - 2-3 парковочных места* • 4 спальни - 2-3 парковочных места* • Пентхаус - 4-6 парковочных мест* • Садовые участки - 1 парковочное место • Лофты - 1 парковочное место • Таунхаусы - 2-3 парковочных места* * В зависимости от размера квартиры
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