Современная высотная резиденция Marina Arcade с бассейнами и консьерж-сервисом в престижном районе Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Предлагаются просторные квартиры, лофты, пентхаусы, а также двух- и трехуровневые апартаменты.
Некоторые апартаменты имеют собственные сады и террасы с джакузи.
Пентхаусы имеют просторные террасы с видом на Пальму Джумейра и причал для яхт.
Трехуровневые апартаменты имеют собственные лифты, террасы на крыше и бассейны.
Резиденция располагает тренажерным залом и беговой дорожкой, бассейном 17 х 6 м, круглосуточным консьерж-сервисом, видеонаблюдением, парковкой, детской площадкой и бассейном.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится напротив Медиа-Сити, рядом с остановками общественного транспорта и станциями метро.