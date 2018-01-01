Жилой комплекс с бассейнами, аква-тренажерами и смотровой площадкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Абу-Даби, ОАЭ

от €521,915

105 м² 1

Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Комфортабельная квартира в новом жилом комплексе Reem Five на полуострове Al Reem Island! К удобствам и услугам Reem Five Residence относятся: infinity-бассейн на крыше, фитнес-центр, консьерж-сервис, технология «умный дом», зона барбекю, сауна и парная, детские игровые площадки, крытая автомобильная парковка, быстрый доступ к пляжу, паркам и магазинам. Ближайшие места: 05 минут - Университет Сорбонны, Абу-Даби; 05 минут - Кливлендская клиника Абу-Даби; 05 Минут - Галерея Молл; 30 минут - международный аэропорт Абу-Даби; 30 минут — трасса Яс Марина. План оплаты: 10% - первоначальный взнос 10% - на стадии строительства 80% - по завершению Есть возможность показа квартиры как лично, так и онлайн. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!