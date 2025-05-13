  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс "ILUKA RESIDENCES" (В наличии более 4 квартир)

Жилой комплекс "ILUKA RESIDENCES" (В наличии более 4 квартир)

Дубай, ОАЭ
от
$520,160
от
$6,965/м²
;
6
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26243
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

NEW жилой комплекс в Дубае ''Iluka Residences'' — это 11-этажный жилой комплекс.

Проект предлагает квартиры с 1 до 4 спален, продуманные до мелочей для комфортного и спокойного проживания. Все апартаменты выполнены в светло-бежевых тонах с дизайнерской отделкой, панорамными окнами - балконами, а также системой "умный дом" и частными бассейнами.

На территории комплекса находятся: фитнес-зал, зоны для йоги и медитации, детская площадка, инфинити-бассейн, сауна, кинотеатр, барбекю-зона, крытая парковка и зоны отдыха.

Проект расположен на Marina Boulevard, Dubai Islands, в районе, где сочетаются современные жилые дома, отели, курорты, зоны отдыха и профессиональные поля для гольфа с видом на море.

В радиусе 10–15 минут — доступ к:
— Al Baraha Government Service
— Клиникам: Clinicare Naif, Al Fallah Medical Clinic
— Школам: Al Manar Tarbiya, Tiny Tots Nursery, Toledo School

Острова соединены с материковой частью через Infinity Bridge, который ведёт к улице Abu Baker Al Siddique Street.
Время в пути:
— 7 минут до Gold Souk
— 10 минут до Jumeirah Beach
— 20 минут до Downtown Dubai
— 25 минут до Burj Al Arab
— 15 минут до Международного аэропорта Дубая

 

Цены:
От 463K до 874K евро

Сдача объекта:
3-й квартал 2026 года

Коммунальные платежи:
49.07 EUR/m² в год

Меблировка:
Частично меблирована с кухонной техникой

NOC:
30.00%

Включено:
Парковка

Цены указаны по плану 50/50 оплаты.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Terra Heights
Дубай, ОАЭ
от
$378,000
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в элитном жилом комплексе Sunset Bay Two в районе Dubai Islands, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$709,692
Многоквартирный жилой дом Damac
Дубай, ОАЭ
от
$790,000
Жилой комплекс Жилой мегакомплекс с новым оперным театром и развитой инфраструктурой, рядом с лагунами и пляжем, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$296,024
Жилой комплекс Parkside Hills
Дубай, ОАЭ
от
$413,699
Вы просматриваете
Жилой комплекс "ILUKA RESIDENCES" (В наличии более 4 квартир)
Дубай, ОАЭ
от
$520,160
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Nouran Living
Жилой комплекс Nouran Living
Абу-Даби, ОАЭ
от
$223,772
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 11
Комфортабельные апартаменты в новом комплексе Nouran Living на острове Saadiyat Island в Абу-Даби! Апартаменты для жизни и инвестиций! Гарантированный доход от сдачи в аренду - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка! Срок сдачи - 4 кв. 2027 г. Удобства: дост…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Многоквартирный жилой дом Red Square Tiger
Многоквартирный жилой дом Red Square Tiger
Дубай, ОАЭ
от
$181,859
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
JVT — необыкновенное место в Дубае, известное своей исключительной архитектурой и уникальными природными пейзажами. Вы можете выбирать между квартирой-студией, квартирой с одной спальней и квартирой с двумя спальнями. JVT предлагает широкий спектр услуг для удовлетворения потребностей каждо…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Oasiz 2 рядом с основными автомагистралями и международным аэропортом, Silicon Oasis, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Oasiz 2 рядом с основными автомагистралями и международным аэропортом, Silicon Oasis, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$351,354
Добро пожаловать в OASIZ — мир доступной роскоши, где каждый найдет идеальное место для жизни и инвестиций. 38-этажный жилой комплекс предлагает широкий выбор апартаментов, включая студии, квартиры с 1-3 спальнями с современным дизайном и исключительным качеством отделки. Проект сочетает в с…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Показать все публикации