Жилой комплекс "ILUKA RESIDENCES" (В наличии более 4 квартир)

NEW жилой комплекс в Дубае ''Iluka Residences'' — это 11-этажный жилой комплекс.
Проект предлагает квартиры с 1 до 4 спален, продуманные до мелочей для комфортного и спокойного проживания. Все апартаменты выполнены в светло-бежевых тонах с дизайнерской отделкой, панорамными окнами - балконами, а также системой "умный дом" и частными бассейнами.
На территории комплекса находятся: фитнес-зал, зоны для йоги и медитации, детская площадка, инфинити-бассейн, сауна, кинотеатр, барбекю-зона, крытая парковка и зоны отдыха.
Проект расположен на Marina Boulevard, Dubai Islands, в районе, где сочетаются современные жилые дома, отели, курорты, зоны отдыха и профессиональные поля для гольфа с видом на море.
В радиусе 10–15 минут — доступ к:
— Al Baraha Government Service
— Клиникам: Clinicare Naif, Al Fallah Medical Clinic
— Школам: Al Manar Tarbiya, Tiny Tots Nursery, Toledo School
Острова соединены с материковой частью через Infinity Bridge, который ведёт к улице Abu Baker Al Siddique Street.
Время в пути:
— 7 минут до Gold Souk
— 10 минут до Jumeirah Beach
— 20 минут до Downtown Dubai
— 25 минут до Burj Al Arab
— 15 минут до Международного аэропорта Дубая
Цены:
От 463K до 874K евро
Сдача объекта:
3-й квартал 2026 года
Коммунальные платежи:
49.07 EUR/m² в год
Меблировка:
Частично меблирована с кухонной техникой
NOC:
30.00%
Включено:
Парковка
Цены указаны по плану 50/50 оплаты.