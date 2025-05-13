Жилой комплекс "ILUKA RESIDENCES" (В наличии более 4 квартир)

NEW жилой комплекс в Дубае ''Iluka Residences'' — это 11-этажный жилой комплекс.

Проект предлагает квартиры с 1 до 4 спален, продуманные до мелочей для комфортного и спокойного проживания. Все апартаменты выполнены в светло-бежевых тонах с дизайнерской отделкой, панорамными окнами - балконами, а также системой "умный дом" и частными бассейнами.

На территории комплекса находятся: фитнес-зал, зоны для йоги и медитации, детская площадка, инфинити-бассейн, сауна, кинотеатр, барбекю-зона, крытая парковка и зоны отдыха.

Проект расположен на Marina Boulevard, Dubai Islands, в районе, где сочетаются современные жилые дома, отели, курорты, зоны отдыха и профессиональные поля для гольфа с видом на море.

В радиусе 10–15 минут — доступ к:

— Al Baraha Government Service

— Клиникам: Clinicare Naif, Al Fallah Medical Clinic

— Школам: Al Manar Tarbiya, Tiny Tots Nursery, Toledo School

Острова соединены с материковой частью через Infinity Bridge, который ведёт к улице Abu Baker Al Siddique Street.

Время в пути:

— 7 минут до Gold Souk

— 10 минут до Jumeirah Beach

— 20 минут до Downtown Dubai

— 25 минут до Burj Al Arab

— 15 минут до Международного аэропорта Дубая





Цены:

От 463K до 874K евро

Сдача объекта:

3-й квартал 2026 года

Коммунальные платежи:

49.07 EUR/m² в год

Меблировка:

Частично меблирована с кухонной техникой

NOC:

30.00%

Включено:

Парковка

Цены указаны по плану 50/50 оплаты.