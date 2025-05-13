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  3. Жилой комплекс Таунхаусы в новом комплексе Vida Residences Hillside с бассейнами, садами и мини-гольфом, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Таунхаусы в новом комплексе Vida Residences Hillside с бассейнами, садами и мини-гольфом, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$1,79 млн
;
11
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ID: 26221
ID новостройки на Realting
In CRM: 2456837
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Vida Residences Hillside — брендированный жилой проект от Emaar, расположенный в самом сердце Dubai Hills Estate, одного из самых престижных и зеленых районов Дубая.

К приобретению доступны апартаменты с 1-3 спальнями, а также просторные таунхаусы с 3 спальнями. Каждая резиденция имеет собственный балкон с чарующим видом на зеленые поля, панораму Дубая и безмятежный парк Hillside площадью 45 000 м2. Интерьеры выполнены в натуральных тонах, что создает атмосферу уюта, тепла и спокойствия.

Среди удобств вы найдёте открытый кинотеатр под звездным небом, уютные уголки для пикников и барбекю, игровые площадки для детей, оборудованные пространства для паркура, зиплайн, мини-гольф и беговой маршрут длиной 550 метров, а также теннисный корт.

Удобства:

  • Бассейны
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Зона барбекю
  • Детские игровые зоны
  • Беговая дорожка
  • Мини-гольф
  • Зона для йоги
  • Фитнес клуб
  • Дзен-сады
  • Теннис

Окончание строительства - 2 квартал 2029 года.

Рассрочка: 80/20

Особенности квартир

Кухня оборудована

Расположение и объекты поблизости

У комплекса отличное расположение: всего 10 минут до центра Дубая и Dubai Marina, 15 минут до Международного аэропорта Дубая и 25 минут до аэропорта Аль-Мактум. Жители получают доступ ко всем преимуществам инфраструктуры Dubai Hills Estate: полю для гольфа мирового уровня, престижным образовательным учреждениям, медицинским центрам, бутикам, ресторанам и, конечно же, к Dubai Hills Mall.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Таунхаусы в новом комплексе Vida Residences Hillside с бассейнами, садами и мини-гольфом, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,79 млн
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