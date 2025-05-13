Жилой комплекс Таунхаусы в новом комплексе Vida Residences Hillside с бассейнами, садами и мини-гольфом, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ

Vida Residences Hillside — брендированный жилой проект от Emaar, расположенный в самом сердце Dubai Hills Estate, одного из самых престижных и зеленых районов Дубая.
К приобретению доступны апартаменты с 1-3 спальнями, а также просторные таунхаусы с 3 спальнями. Каждая резиденция имеет собственный балкон с чарующим видом на зеленые поля, панораму Дубая и безмятежный парк Hillside площадью 45 000 м2. Интерьеры выполнены в натуральных тонах, что создает атмосферу уюта, тепла и спокойствия.
Среди удобств вы найдёте открытый кинотеатр под звездным небом, уютные уголки для пикников и барбекю, игровые площадки для детей, оборудованные пространства для паркура, зиплайн, мини-гольф и беговой маршрут длиной 550 метров, а также теннисный корт.
Удобства:
Окончание строительства - 2 квартал 2029 года.
Рассрочка: 80/20Особенности квартир
Кухня оборудованаРасположение и объекты поблизости
У комплекса отличное расположение: всего 10 минут до центра Дубая и Dubai Marina, 15 минут до Международного аэропорта Дубая и 25 минут до аэропорта Аль-Мактум. Жители получают доступ ко всем преимуществам инфраструктуры Dubai Hills Estate: полю для гольфа мирового уровня, престижным образовательным учреждениям, медицинским центрам, бутикам, ресторанам и, конечно же, к Dubai Hills Mall.