Программы иммиграции в Доминиканской Республике

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Гражданство Dominica
Гражданство Dominica
Доминиканская Республика Доминиканская Республика
от
$100,000
Тип программы иммиграции Гражданство
Срок получения от 2 месяцев
Страны Карибского бассейна сейчас становятся одними из самых популярных направлений инвестиционной иммиграции. Программы карибского гражданства являются ключом ко многим возможностям. Мы предлагаем множество преимуществ при разумно низких затратах, инвестициях для целей быстрого получения гр…
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