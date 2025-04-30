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Квартиры с видом на море в Доминиканской Республике

Пунта-Кана
93
Пуэрто-Плата
53
Санто-Доминго
7
Ла-Альтаграсия
155
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63 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 4/4
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$285,000
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Квартира 2 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/3
Откройте для себя этот стильный кондоминиум с одной спальней и одной ванной комнатой, которы…
$159,000
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Квартира 5 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 539 м²
Этаж 4/4
Роскошный курорт-кондоминиум класса люкс на северном побережье Доминиканской Республики. Оте…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Этаж 2/2
Впечатляющая квартира на берегу моря, в элитном жилом комплексе Beach прямо в Сосуа и прямо …
$850,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 2/5
$200,000
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Квартира 6 комнат в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 9/16
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$570,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 5/2
Самый знаменитый кондоминиум в Пунта-Кане - Cana Rock, расположенный в Hard Rock Community, …
$252,599
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Квартира 4 комнаты в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 15/21
Продается квартира площадью 187 м2 (20 м2, включая открытую террасу), один из лучших районов…
$350,000
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Квартира 2 комнаты в Guayacanes, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Guayacanes, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/16
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$142,500
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Квартира 3 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Этаж 1/3
Насладитесь роскошной жизнью в Кап-Кане, живописном городке в Доминиканской Республике. Эта …
$1,30 млн
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Квартира 3 комнаты в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 2/3
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$405,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$351,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Этаж 1/3
Эти потрясающие, недавно отремонтированные апартаменты с тремя спальнями и тремя с половиной…
$549,000
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Квартира 3 комнаты в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
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$150,000
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Квартира 2 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/5
$140,000
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Квартира 6 комнат в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 5/5
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$850,000
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Квартира 2 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 2/3
Насладитесь непревзойденной роскошной жизнью в Кап-Кане, Доминиканская Республика. Эта потря…
$425,000
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Квартира 4 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 3/3
Уникальная возможность найти себе место на пляже, где можно провести время со своими близким…
$560,000
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Квартира 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/3
3-й этаж, 3 спальни, 3,5 ванных комнаты, 200 м2 постройки, вид на океан с балкона, возможнос…
$515,000
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Квартира 3 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/1
Эта красивая вилла с 2 спальнями и 2 ванными комнатами удобно расположена всего в нескольких…
$259,900
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Квартира 5 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 028 м²
Этаж 15/15
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$3,84 млн
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Квартира 3 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 2/4
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$270,000
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Квартира 2 комнаты в Dominicus, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Dominicus, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
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$300,300
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Квартира 5 комнат в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Этаж 3/3
Насладитесь роскошной жизнью в Кабарете, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Этот потряс…
$1,40 млн
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Квартира 6 комнат в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 5/6
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$550,000
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Квартира 5 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Этаж 2/1
Эта уникальная вилла с 4 спальнями и 2 ванными комнатами на просторном участке ждет вас. Дом…
$450,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 6 комнат в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$950,000
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Квартира 4 комнаты в Dominicus, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Dominicus, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Этаж 4/4
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$1,60 млн
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Квартира 5 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 2/1
Эта уникальная вилла с 4 спальнями и 2 ванными комнатами на просторном участке ждет вас. Дом…
$345,000
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Квартира 5 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 2/3
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$415,000
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Типы недвижимости в Доминиканской Республике

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