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Виллы с видом на море в Доминиканской Республике

Пунта-Кана
36
Пуэрто-Плата
18
Ла-Альтаграсия
53
Игуэй
53
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27 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
$280,000
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Вилла 8 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 8 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 110 м²
Этаж 1/1
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$11,40 млн
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Вилла 4 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Количество этажей 2
$290,000
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Вилла 7 комнат в Уверо Альто, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Уверо Альто, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 140 м²
Этаж 2/2
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$7,50 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 10 комнат в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 10 комнат
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Этаж 2/2
5 больших спален наверху и 3 ванные комнаты, большие апартаменты владельцев с двумя полнораз…
$2,40 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 7 комнат в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/2
Поднимите свой образ жизни на изысканно спроектированной вилле, расположенной на первой лунк…
$7,00 млн
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Вилла 10 комнат в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла 10 комнат
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 520 м²
Этаж 1/1
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$925,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла 5 комнат
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 850 м²
Этаж 1/1
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$3,88 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Вилла 4 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 640 м²
Этаж 2/2
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$3,40 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 1/1
Предлагаются к продаже роскошные виллы на берегу океана с изысканным декором. Великолепный в…
$700,000
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Вилла 3 комнаты в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла 3 комнаты
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
2 спальни, 2 ванные комнаты, подсобное помещение, кухня, большая гостиная с невероятным видо…
$539,000
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Вилла 6 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 061 м²
Этаж 1/2
Насладитесь роскошной жизнью на этой потрясающей вилле с 5 спальнями в Лас-Терренасе, Самана…
$3,30 млн
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Вилла 9 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 9 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 100 м²
Этаж 1/2
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$7,69 млн
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Вилла 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Спальни 3, ванные комнаты 2, вся мебель включает современный фитнес-центр, теннисный центр, …
$395,000
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Вилла 5 комнат в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла 5 комнат
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 511 м²
Этаж 1/1
Обширные террасы, выложенные плиткой, выходят рядом с ухоженными кустарниками и цветущими ра…
$5,90 млн
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Вилла 7 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Этаж 1/2
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$8,40 млн
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Вилла 5 комнат в Ramon Santana, Доминиканская Республика
Вилла 5 комнат
Ramon Santana, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 900 м²
Этаж 2/2
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$2,30 млн
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Вилла 3 комнаты в Сан-Педро-де-Макорис, Доминиканская Республика
Вилла 3 комнаты
Сан-Педро-де-Макорис, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 457 м²
Этаж 2/2
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$960,000
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Вилла 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж 1/1
На продажу выставлены роскошные виллы на берегу океана с изысканным декором. Великолепный ви…
$950,000
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Вилла 4 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 640 м²
Этаж 2/2
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$3,40 млн
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Вилла 6 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 803 м²
Этаж 2/2
Роскошь во всем своем стандарте, в самом эксклюзивном месте во всей Доминиканской Республике…
$6,00 млн
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Вилла 6 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 200 м²
Этаж 1/1
Насладитесь роскошной жизнью в Пунта-Кане, тропическом раю в Доминиканской Республике. Эта п…
$10,80 млн
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Вилла 7 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Этаж 2/2
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$9,80 млн
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Вилла 16 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 16 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 16
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 2 000 м²
Этаж 1/2
Насладитесь непревзойденной роскошной жизнью в Лас-Терренасе, Доминиканская Республика. Эта …
$6,90 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 803 м²
Этаж 2/2
Роскошь во всем своем стандарте, в самом эксклюзивном месте во всей Доминиканской Республике…
$6,00 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 16 комнат в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 16 комнат
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 16
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 5 000 м²
Этаж 1/2
Насладитесь роскошной жизнью в Кабарете, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Эта потряса…
$10,90 млн
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Вилла 5 комнат в Ramon Santana, Доминиканская Республика
Вилла 5 комнат
Ramon Santana, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Этаж 2/2
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$2,30 млн
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Параметры недвижимости в Доминиканской Республике

с гаражом
с садом
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с полем для гольфа
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