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Виллы в Доминикане

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109 объектов найдено
Вилла 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
€140,831
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с Piscina в Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с Piscina
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
€303,868
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален с беседкой, с джакузи, с полем для гольфа в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален с беседкой, с джакузи, с полем для гольфа
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 002 м²
€2,271
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с беседкой, с кухней, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с беседкой, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 462 м²
€362,526
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с кухней, с Piscina, клубный дом в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с кухней, с Piscina, клубный дом
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
€159,003
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни в Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 502 м²
€108,285
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни в Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
€343,446
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с беседкой, рядом с пляжем, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с беседкой, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 502 м²
€163,546
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален с джакузи, с кухней, с Piscina в Доминиканская Республика
Вилла 5 спален с джакузи, с кухней, с Piscina
Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 8 402 м²
€908,587
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален в Altamira, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Altamira, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 м²
€40,89 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален с кухней, с Piscina, студия в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален с кухней, с Piscina, студия
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 502 м²
€1,77 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с балконом, с кухней, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с балконом, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 602 м²
€349,806
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с балконом, с беседкой, с джакузи в Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с балконом, с беседкой, с джакузи
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 992 м²
€218,061
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален с кухней, рядом с пляжем, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален с кухней, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 574 м²
€999,446
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни с подвалом, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни с подвалом, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 402 м²
€1,77 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни рядом с пляжем в Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни рядом с пляжем
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
€297,562
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 7 спален с джакузи, рядом с пляжем, с Piscina в Доминиканская Республика
Вилла 7 спален с джакузи, рядом с пляжем, с Piscina
Доминиканская Республика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 11 562 м²
€3,36 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
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Вилла 3 спальни с джакузи, рядом с пляжем, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с джакузи, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 182 м²
€203,751
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни рядом с пляжем, с Piscina в Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни рядом с пляжем, с Piscina
Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 4 602 м²
€799,557
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Dolce Vita Luxury Properties
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Вилла 4 спальни с джакузи в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни с джакузи
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 4 002 м²
€1,62 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
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Вилла 1 спальня рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 1 спальня рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€139,014
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален с джакузи, с кухней, с Piscina в Доминиканская Республика
Вилла 5 спален с джакузи, с кухней, с Piscina
Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 8 682 м²
€908,587
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни с кухней, рядом с пляжем, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни с кухней, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€286,205
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 6 спален в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 13 002 м²
€9,09 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
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Вилла 6 ванных с джакузи, с кухней, с Piscina в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 6 ванных с джакузи, с кухней, с Piscina
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 25 032 м²
€5,45 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 072 м²
€358,892
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с джакузи в Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с джакузи
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€169,906
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 942 м²
€391,790
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал в Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал
Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
€227,147
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален с Piscina в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален с Piscina
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 8 002 м²
€2,72 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español

Параметры недвижимости в Доминикане

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