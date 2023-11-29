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109 объектов найдено
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Вилла 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
2
2
91 м²
€140,831
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с Piscina
Доминиканская Республика
3
3
183 м²
€303,868
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален с беседкой, с джакузи, с полем для гольфа
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
5
4
5 002 м²
€2,271
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с беседкой, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
3
3
3 462 м²
€362,526
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с кухней, с Piscina, клубный дом
Игуэй, Доминиканская Республика
3
3
160 м²
€159,003
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни
Доминиканская Республика
2
2
1 502 м²
€108,285
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни
Доминиканская Республика
3
3
168 м²
€343,446
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с беседкой, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
3
3
1 502 м²
€163,546
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален с джакузи, с кухней, с Piscina
Доминиканская Республика
5
5
8 402 м²
€908,587
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален
Altamira, Доминиканская Республика
5
3
2 м²
€40,89 млн
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален с кухней, с Piscina, студия
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
5
5
6 502 м²
€1,77 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с балконом, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
3
3
2 602 м²
€349,806
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с балконом, с беседкой, с джакузи
Доминиканская Республика
3
3
1 992 м²
€218,061
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален с кухней, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
5
4
574 м²
€999,446
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни с подвалом, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
4
4
402 м²
€1,77 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни рядом с пляжем
Доминиканская Республика
3
3
131 м²
€297,562
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 7 спален с джакузи, рядом с пляжем, с Piscina
Доминиканская Республика
7
8
11 562 м²
€3,36 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с джакузи, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
3
2
1 182 м²
€203,751
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни рядом с пляжем, с Piscina
Доминиканская Республика
4
5
4 602 м²
€799,557
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни с джакузи
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
4
6
4 002 м²
€1,62 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 1 спальня рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
1
1
59 м²
€139,014
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален с джакузи, с кухней, с Piscina
Доминиканская Республика
5
5
8 682 м²
€908,587
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни с кухней, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
2
2
180 м²
€286,205
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 6 спален
Лас-терренес, Доминиканская Республика
6
9
13 002 м²
€9,09 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 6 ванных с джакузи, с кухней, с Piscina
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
6
25 032 м²
€5,45 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3
3
3 072 м²
€358,892
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с джакузи
Доминиканская Республика
3
2
130 м²
€169,906
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни
Лас-терренес, Доминиканская Республика
2
2
942 м²
€391,790
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал
Доминиканская Республика
2
2
164 м²
€227,147
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален с Piscina
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
5
5
8 002 м²
€2,72 млн
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
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