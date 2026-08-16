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Виллы в Доминиканской Республике

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Пунта-Кана
45
Пуэрто-Плата
22
Ла-Альтаграсия
58
Игуэй
58
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181 объект найдено
Вилла 5 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
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Вилла 5 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 037 м²
🌴 Потрясающая карибская вилла всего в 150 метрах от пляжа - Косон, Лас-ТерренасЦена: $ 950 0…
$950,000
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Вилла 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
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Вилла 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
⛳ Современная вилла для гольфа с бассейном с подогревом - Playa Ballenas, Las TerrenasЦена: …
$750,000
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Вилла 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
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Вилла 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 955 м²
⛳ Роскошная вилла для гольфа с бассейном с подогревом и солнечной автономией - Playa Ballena…
$860,000
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Вилла 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
TOP TOP
Вилла 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 588 м²
Количество этажей 2
🌊 Новая вилла с панорамным видом на океан - Hoyo Cacao, Лас-Терренас Откройте для себя ве…
$650,000
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Вилла в Las Terrenas, Доминиканская Республика
TOP TOP
Вилла
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
🌊 Unique Indonesian-Inspired Sea-View Estate with Multiple Villas & Pool – Cosón, Las Terren…
$650,000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Инвестиции в недвижимость в Пунта-Кане представляют собой одну из самых привлекательных возм…
$50,000
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 485 м²
Property for Sale –Punta Cana Village Exclusive villa located in Punta Cana Village, on a co…
$950,000
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Вилла 7 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 230 м²
Количество этажей 2
🌴 Великолепная Колониальная Резиденция с Тропическим Парком, Частным Бассейном и Независимым…
$630,000
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 558 м²
Caleton Residence community is made for families who seek to live in a place where you can h…
$1,58 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 815 м²
Meet the spectacular collection of luxury villas with spectacular spaces to enjoy and inves…
$3,10 млн
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Эксклюзивное бутик-сообщество, состоящее всего из 18 современных вилл, расположенных в прест…
$264,700
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Вилла 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
🌴 Charming Caribbean Villa – Walking Distance to Playa Bonita – Las Terrenas Price: USD 3…
$340,000
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 925 м²
Amazing villa for sale located in Casa de Campo Resort in La Romana, featuring 5 spacious be…
Цена по запросу
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 579 м²
Pre-Construction Villa for Sale – Punta Cana Village This exclusive pre-construction villa i…
$1,20 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
$8,75 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Resale Villa for Sale – 2 Bedrooms, Fully Furnished Fully furnished resale villa located wit…
$259,000
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Вилла в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
🌴 Новая роскошная вилла - всего в 200 метрах от пляжа Плайя Балленас - Лас-ТерренасЦена: 700…
$700,000
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Вилла 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
🌴 Элегантная вилла с частным бассейном в самом центре Лас-Терренаса Откройте для себя эту…
$220,000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Невероятная трехэтажная вилла, в лучшем районе во всей Доминикане, куда многие знаменитости …
$2,90 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Обзор проекта: частный проект виллы в Пунта-Кане с 3 и 4 спальнями с 3,5 ванными комнатами.Д…
$364,510
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
This elegant villa is located in Punta Cana Village West, a prestigious gated community know…
$915,000
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Вилла 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
🌴 Вилла Нойв в 300 метрах от пляжа Лас-Балленас - Лас-ТерренасОткройте для себя эту очароват…
$255,000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 772 м²
Испытайте современную роскошь в Вилле Алена, исключительной резиденции, расположенной в прес…
$1,60 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 432 м²
DESCRIPTION Our Villa Mar y Sol offers a unique investment opportunity with beautiful modern…
$1,10 млн
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
An exclusive boutique community of contemporary two-story villas located within the prestigi…
$293,900
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Вилла 6 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
🌴 Brand-New Luxury Villa with 10x4m Pool – Playa Bonita, Las Terrenas Price: USD 450,000 …
$450,000
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Вилла в Cabrera, Доминиканская Республика
Вилла
Cabrera, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 220 м²
Villa Cristalina + Casa Contemplation7 La Catalina, Calle Vieja, Cabrera 33000María Trinidad…
$1,12 млн
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
This a project of 4 luxury duplex villas. With a modern and functional design, which allows …
$725,000
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Casa de Campo, a luxurious residential complex on the paradisiacal beaches of the Dominican …
$2,98 млн
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 553 м²
VILLA SOUL – CALETON RESIDENCES This majestic residence showcases a modern architectural sty…
$1,80 млн
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Параметры недвижимости в Доминиканской Республике

с гаражом
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