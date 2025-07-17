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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Доминиканской Республике

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 30 м² в Доминиканская Республика
Коммерческое помещение 30 м²
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Три доступных магазина: 2-й уровень: местный 203, 30 мт2 US1200.00 + US100.00 MTO Деревя…
$1,200
в месяц
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Коммерческое помещение в Доминиканская Республика
Коммерческое помещение
Доминиканская Республика
Пасео-де-Лос-Локуторс-стрит, центр города, Пиантини.Легкий доступ к проспекту Уинстона Черчи…
$15,000
в месяц
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Realting.com
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