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Пентхаусы в Доминиканской Республике

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3 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Пентхаус 5 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
🌊 Роскошный пляжный пентхаус с джакузи на крыше - в 50 метрах от пляжа - Лас-ТерренасЦена: $…
$600,000
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Пентхаус 3 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 3 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 45/5
$380,000
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Пентхаус 2 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 2 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 45/5
$280,000
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