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Пентхаусы в Доминикане

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3 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Доминиканская Республика
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 252 м²
€449,751
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Доминиканская Республика
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 45/5
€345,263
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Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 45/5
€254,404
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