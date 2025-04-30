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Продажа новостроек в Доминиканской Республике

Пунта-Кана
1
Пуэрто-Плата
2
Sosua
2
Ла-Альтаграсия
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Вилла Punta Cana Village
Вилла Punta Cana Village
Игуэй, Доминиканская Республика
от
$880,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Застройщик
Homes Punta Cana
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Коттеджный поселок Villas del Sol by Big Hills
Коттеджный поселок Villas del Sol by Big Hills
Cabarete, Доминиканская Республика
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Площадь 145–258 м²
4 объекта недвижимости 4
Застройщик
Big Hills DR SRL
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Жилой комплекс Big Hills Residence
Жилой комплекс Big Hills Residence
Cabarete, Доминиканская Республика
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 5
Площадь 76–179 м²
4 объекта недвижимости 4
Застройщик
Big Hills DR SRL
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Доминиканская Республика — это островное государство, расположенное в сердце Карибского бассейна. Несмотря на скромные размеры, по сравнению с Кубой, покупка нового жилья в Доминиканской Республике остается перспективной опцией в связи с развитием Доминиканы как туристического направления.

Особенности жилья в новостройках Доминиканы

Новостройки в Доминикане отвечают требованиям качества и комфорта. При выборе такого объекта недвижимости можно рассчитывать на следующие преимущества:

  • Современные строительные технологии. Застройщики Доминиканы используют качественные материалы, устойчивые к климатическим условиям тропиков.
  • Инфраструктура для жизни и отдыха. Новостройки часто располагаются рядом с пляжами, супермаркетами, школами и спортивными комплексами.
  • Высокий уровень безопасности. Большинство жилых комплексов охраняются круглосуточно, что особенно важно для семей с детьми.
  • Гибкость условий покупки. Покупка недвижимости Доминиканы от застройщика нередко предусматривает рассрочку или скидки на этапе строительства.

Стоимость нового жилья в Доминиканской Республике

Цены на новостройки в Доминикане остаются более доступными, чем во многих других странах с аналогичным климатом и уровнем инфраструктуры. Стоимость зависит от типа недвижимости, местоположения и стадии строительства.

  • Апартаменты на побережье Доминиканы. В популярных районах, таких как Пунта-Кана или Баваро, стоимость стартует от $1500 за квадратный метр.
  • Виллы в элитных комплексах. Такие объекты обойдутся от $2000 до $4000 за квадратный метр, в зависимости от локации и уровня отделки.
  • Городское жилье. В столице Санто-Доминго можно найти предложения от $1200 за квадратный метр.

Нюансы покупки недвижимости в доминиканской новостройке

Процесс покупки недвижимости в Доминиканской Республике достаточно простой, но требует соблюдения некоторых формальностей:

  • Юридическое оформление. Иностранцы могут свободно приобретать доминиканскую недвижимость. Для заключения сделки потребуется помощь нотариуса и регистрация собственности.
  • Налоги и сборы. В стоимость нового жилья в Доминиканской Республике не входит налог на передачу имущества. Он составляет около 3% от стоимости объекта. Однако первые 15 лет владельцы новых объектов от него освобождаются.
  • Ипотека. Доминиканские банки предлагают ипотечные программы для иностранцев. Процентные ставки начинаются от 6% годовых.
  • Покупка на этапе строительства. При таком подходе цена недвижимости ниже, а застройщики предлагают гибкие условия оплаты.

Популярные города и районы Доминиканы для приобретения недвижимости от застройщика

Доминиканская Республика, несмотря на основной ландшафт, достаточно разнообразна в плане локаций для недвижимости:

  • Пунта-Кана. Центр туристической жизни с великолепными пляжами и развитой инфраструктурой. Здесь сосредоточено большинство новостроек, апартаментов и вилл высокого класса.
  • Санто-Доминго. Столица страны сочетает в себе историческое наследие и современные жилые комплексы.
  • Кап-Кана. Один из самых элитных районов Доминиканы, известный своими гольф-полями и яхт-клубами. Недвижимость здесь относится к премиум-сегменту.
  • Сосуа и Кабарете. Подходят для любителей спокойного отдыха и серфинга. Здесь можно найти как доступное, так и элитное жилье.
  • Ла-Романа. Этот район популярен среди состоятельных иностранцев благодаря сочетанию уединения и высокого уровня комфорта.

Часто задаваемые вопросы о новостройках Доминиканы

Сколько стоят новостройки Доминиканской Республики в среднем?

Цена недвижимости зависит от месторасположения, включая близость к береговой линии, метража, типа дома. В среднем 1 кв.м стоит 1800-2200 евро во всех регионах, за исключением столицы.

Почему стоит приобретать жилье в новостройке?

Главные достоинства новостроек: современные материалы зданий, удобная планировка, расположение у моря или в элитных районах, высокая ликвидность на рынке — делают их привлекательными как для лиц, желающих поселиться в стране, так и для инвесторов. Недвижимость в новостройке Доминиканы одинаково легко и продать, и сдать в аренду, а ее стоимость за последний год выросла на 7%.

Где находятся самые популярные у покупателей жилые комплексы в Доминикане?

На первом месте по количеству продаж — восточная провинция Ла-Альтаграсия: иностранцы охотно приобретают жилье в ее столице, г. Игуэй. Востребована и недвижимость в курортной провинции Пуэрто-Плата, особенно в г. Сосуа и Кабарете, и в столице — Санто-Доминго.
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