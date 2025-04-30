Доминиканская Республика — это островное государство, расположенное в сердце Карибского бассейна. Несмотря на скромные размеры, по сравнению с Кубой, покупка нового жилья в Доминиканской Республике остается перспективной опцией в связи с развитием Доминиканы как туристического направления.

Особенности жилья в новостройках Доминиканы

Новостройки в Доминикане отвечают требованиям качества и комфорта. При выборе такого объекта недвижимости можно рассчитывать на следующие преимущества:

Современные строительные технологии. Застройщики Доминиканы используют качественные материалы, устойчивые к климатическим условиям тропиков.

Застройщики Доминиканы используют качественные материалы, устойчивые к климатическим условиям тропиков. Инфраструктура для жизни и отдыха. Новостройки часто располагаются рядом с пляжами, супермаркетами, школами и спортивными комплексами.

Новостройки часто располагаются рядом с пляжами, супермаркетами, школами и спортивными комплексами. Высокий уровень безопасности. Большинство жилых комплексов охраняются круглосуточно, что особенно важно для семей с детьми.

Большинство жилых комплексов охраняются круглосуточно, что особенно важно для семей с детьми. Гибкость условий покупки. Покупка недвижимости Доминиканы от застройщика нередко предусматривает рассрочку или скидки на этапе строительства.

Стоимость нового жилья в Доминиканской Республике

Цены на новостройки в Доминикане остаются более доступными, чем во многих других странах с аналогичным климатом и уровнем инфраструктуры. Стоимость зависит от типа недвижимости, местоположения и стадии строительства.

Апартаменты на побережье Доминиканы . В популярных районах, таких как Пунта-Кана или Баваро, стоимость стартует от $1500 за квадратный метр.

. В популярных районах, таких как Пунта-Кана или Баваро, стоимость стартует от $1500 за квадратный метр. Виллы в элитных комплексах . Такие объекты обойдутся от $2000 до $4000 за квадратный метр, в зависимости от локации и уровня отделки.

. Такие объекты обойдутся от $2000 до $4000 за квадратный метр, в зависимости от локации и уровня отделки. Городское жилье. В столице Санто-Доминго можно найти предложения от $1200 за квадратный метр.

Нюансы покупки недвижимости в доминиканской новостройке

Процесс покупки недвижимости в Доминиканской Республике достаточно простой, но требует соблюдения некоторых формальностей:

Юридическое оформление. Иностранцы могут свободно приобретать доминиканскую недвижимость. Для заключения сделки потребуется помощь нотариуса и регистрация собственности.

Иностранцы могут свободно приобретать доминиканскую недвижимость. Для заключения сделки потребуется помощь нотариуса и регистрация собственности. Налоги и сборы. В стоимость нового жилья в Доминиканской Республике не входит налог на передачу имущества. Он составляет около 3% от стоимости объекта. Однако первые 15 лет владельцы новых объектов от него освобождаются.

В стоимость нового жилья в Доминиканской Республике не входит налог на передачу имущества. Он составляет около 3% от стоимости объекта. Однако первые 15 лет владельцы новых объектов от него освобождаются. Ипотека. Доминиканские банки предлагают ипотечные программы для иностранцев. Процентные ставки начинаются от 6% годовых.

Доминиканские банки предлагают ипотечные программы для иностранцев. Процентные ставки начинаются от 6% годовых. Покупка на этапе строительства. При таком подходе цена недвижимости ниже, а застройщики предлагают гибкие условия оплаты.

Популярные города и районы Доминиканы для приобретения недвижимости от застройщика

Доминиканская Республика, несмотря на основной ландшафт, достаточно разнообразна в плане локаций для недвижимости:

Пунта-Кана. Центр туристической жизни с великолепными пляжами и развитой инфраструктурой. Здесь сосредоточено большинство новостроек, апартаментов и вилл высокого класса.

Центр туристической жизни с великолепными пляжами и развитой инфраструктурой. Здесь сосредоточено большинство новостроек, апартаментов и вилл высокого класса. Санто-Доминго . Столица страны сочетает в себе историческое наследие и современные жилые комплексы.

. Столица страны сочетает в себе историческое наследие и современные жилые комплексы. Кап-Кана. Один из самых элитных районов Доминиканы, известный своими гольф-полями и яхт-клубами. Недвижимость здесь относится к премиум-сегменту.

Один из самых элитных районов Доминиканы, известный своими гольф-полями и яхт-клубами. Недвижимость здесь относится к премиум-сегменту. Сосуа и Кабарете. Подходят для любителей спокойного отдыха и серфинга. Здесь можно найти как доступное, так и элитное жилье.

Подходят для любителей спокойного отдыха и серфинга. Здесь можно найти как доступное, так и элитное жилье. Ла-Романа. Этот район популярен среди состоятельных иностранцев благодаря сочетанию уединения и высокого уровня комфорта.