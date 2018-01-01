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Доминиканская Республика
Краткосрочная аренда
Аренда жилой недвижимости на сутки в Доминикане
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29 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
La Romana, Доминиканская Республика
3
3
2 м²
€681
за сутки
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Ла-Романа, Доминиканская Республика
5
5
2 м²
€772
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален
Ла-Романа, Доминиканская Республика
5
5
2 м²
€772
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 8 спален с кондиционером, с беседкой, с джакузи
Бараона, Доминиканская Республика
8
8
2 м²
€500
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 6 спален
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
6
6
5 172 м²
€1,181
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален
Доминиканская Республика
5
4
6 582 м²
€681
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 5 спален
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
5
4
6 602 м²
€9,086
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с беседкой
El Portillo, Доминиканская Республика
4
4
3 892 м²
€636
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни
El Portillo, Доминиканская Республика
3
3
2 м²
€509
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 8 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
8
8
2 м²
€3,044
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
4
4
2 м²
€1,181
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 6 спален
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
6
6
2 м²
€3,271
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
4
4
2 м²
€863
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни
Baoruco, Доминиканская Республика
3
3
2 м²
€545
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
5
5
2 м²
€818
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни
Baoruco, Доминиканская Республика
4
4
2 м²
€909
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни с кондиционером, с барбекю, с полем для гольфа
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
4
4
2 м²
€1,090
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни с кондиционером, с садом, с барбекю
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
4
4
2 м²
€772
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 10 спален
Nagua, Доминиканская Республика
10
10
2 м²
€3,180
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 10 спален с Piscina
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
10
10
2 м²
€3,180
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
3
3
2 м²
€363
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален с кондиционером, рядом с пляжем, с Piscina
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
5
5
2 м²
€999
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
4
4
2 м²
€454
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 6 спален
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
6
4
2 м²
€2,271
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 10 спален
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
10
10
2 м²
€9,086
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
3
3
2 м²
€273
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
4
4
2 м²
€500
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален с беседкой, с джакузи, с кухней
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
5
5
2 м²
€2,726
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
2
2
1 062 м²
€1,454
за сутки
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
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