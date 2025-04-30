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Снять квартиру на сутки в Доминиканской Республике

Samana
3
Las Terrenas
3
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Марина в Кап-Кане - идеальный вариант, чтобы насладиться расслабляющим отдыхом в роскошной о…
$200
за сутки
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Квартира 3 спальни в El Portillo, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Balcones del Atlántico - роскошный курорт в Доминиканской Республике, идеально расположенный…
$350
за сутки
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Квартира 2 спальни в Sabana Buey, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Sabana Buey, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
С впечатляющим видом на море и залив Кальдера, свет, ветер, песок и море составляют элементы…
$250
за сутки
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Пентхаус 3 спальни в El Portillo, Доминиканская Республика
Пентхаус 3 спальни
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Квартира в престижном пляжном сообществе Балкон-дель-Атлантико в Лас-Терренас, который наход…
$650
за сутки
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Пентхаус 4 спальни в El Portillo, Доминиканская Республика
Пентхаус 4 спальни
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 389 м²
Таунхаус в Балкон-дель-Атлантико! Доступно для аренды и продажи! Расстояние до пляжа! Идеаль…
$700
за сутки
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Параметры недвижимости в Доминиканской Республике

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