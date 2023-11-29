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Квартиры в Доминикане

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239 объектов найдено
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, спортивный зал в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€139,195
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, спортивный зал в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€170,813
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€167,724
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, спортивный зал в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€58,013
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с кондиционером, с кухней, с Piscina в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с кондиционером, с кухней, с Piscina
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€86,316
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€147,181
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с джакузи, с торговый центр, спортивный зал в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с джакузи, с торговый центр, спортивный зал
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€79,047
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня рядом с пляжем, клубный дом в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня рядом с пляжем, клубный дом
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€118,021
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
€890,415
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни с Piscina, спортивный зал в Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни с Piscina, спортивный зал
Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
€71,360
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с кондиционером, с джакузи, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с кондиционером, с джакузи, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
€126,294
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€152,643
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 542 м²
€309,828
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
€776,842
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал в Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал
Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 002 м²
€333,133
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с Piscina, спортивный зал в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с Piscina, спортивный зал
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€305,285
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с лифтом, с Piscina, с lobby в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с лифтом, с Piscina, с lobby
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€236,233
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с балконом, с беседкой, рядом с пляжем в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с балконом, с беседкой, рядом с пляжем
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 472 м²
€84,044
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Dolce Vita Luxury Properties
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Квартира 4 спальни в Доминиканская Республика
Квартира 4 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 6 442 м²
€890,415
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Dolce Vita Luxury Properties
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Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с патио в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с патио
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
€281,662
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с лифтом, с Piscina, спортивный зал в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с лифтом, с Piscina, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€58,604
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€125,385
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни рядом с пляжем, спортивный зал, с lobby в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни рядом с пляжем, спортивный зал, с lobby
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
€127,201
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с беседкой, рядом с пляжем, с Piscina в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с беседкой, рядом с пляжем, с Piscina
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€216,062
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€66,327
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с лифтом, с торговый центр, с Piscina в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с лифтом, с торговый центр, с Piscina
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€113,573
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни с сауной, с патио, спортивный зал в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни с сауной, с патио, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€170,360
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с джакузи, спортивный зал, с escaleras в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с джакузи, спортивный зал, с escaleras
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€136,288
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с кухней в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с кухней
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
€209,275
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 252 м²
€268,487
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Dolce Vita Luxury Properties
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Параметры недвижимости в Доминикане

с видом на море
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с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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