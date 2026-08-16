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Квартиры в Доминиканской Республике

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Пунта-Кана
39
Пуэрто-Плата
24
Ла-Альтаграсия
84
Игуэй
75
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208 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
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Квартира 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
🌴 Elegant Top Floor Apartment with Sea View - Playa Popy, Las TerrenasLocated in one of the …
$265,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Расположенный в Золотых озерах, Кап-Кана, этот эксклюзивный жилой комплекс выходит на судохо…
$297,000
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Квартира 1 спальня в Guayacanes, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Guayacanes, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Aquamarine is an exclusive beachfront branded residence located in Juan Dolio, developed by …
$369,000
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Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Located in Green Village, Cap Cana, this exclusive residential development consists of 59 ap…
$318,701
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Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
New & Modern residential project located in Las Canas, Cap Cana, Dominican Republic. It offe…
$204,066
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Квартира в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира
Сосуа, Доминиканская Республика
3-й этаж, 3 спальни, 3,5 ванные комнаты, 200 м2 конструкции, вид на океан с балкона, возможн…
$515,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
🌊 Роскошная квартира в саду в эксклюзивной резиденции - Playa Ballenas, Las TerrenasОткройте…
$195,000
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Квартира в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира
Sosua, Доминиканская Республика
$351,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
The project combines modernity with nature-inspired finishes. A mix between bright spaces an…
$382,561
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Квартира 1 спальня в Самана, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Самана, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Flat and villa project located only 400 metres and 2 minutesfrom the most exclusive beach of…
$155,000
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Квартира 2 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Located in the heart of Bavaro and a few steps from the beach, this lush and exclusive proje…
$233,025
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Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Restaurants, shopping centers personal care, education centers, medical care, gym, veterinar…
$199,000
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Квартира в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$975,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 2 спальни в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Oceanfront Residences in Kite Beach, Cabarete Boutique residential development featuring 39 …
$272,360
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Квартира 2 спальни в Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
An exclusive beachfront resort community located on the spectacular shores of Playa Cosón, L…
$363,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
The project comes as a unique opportunity to mark a before and after in one of the most para…
$238,350
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
It is a tourist residential complex strategically located between Avenidas Estados Unidos an…
$127,000
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Квартира в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Испытайте лучшее из Доминиканской Республики, живущей в этом потрясающем новом кондоминиуме …
$122,160
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 3 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Atlántida is a gated community featuring 534 apartments with 1, 2, and 3 bedrooms, designed …
$520,000
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Квартира 3 спальни в Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Beautiful classic style apartment in the center of Piantini, 5 minutes from the famous Blue …
$490,000
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Квартира 2 спальни в Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Parque de las Canas is a modern gated townhouse community located inside Vista Cana, Punta C…
$204,000
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Квартира 2 спальни в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Manuela Aparthotel is the sixth condominium development in Las Terrenas by Bigentik Construc…
$269,000
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Квартира 1 спальня в Licey al Medio, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Licey al Medio, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
AltoBello Residences - Сантьяго, Доминиканская РеспубликаAltobello Residences - это закрытое…
$151,100
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Palm View is a complex of apartments with hotel services and exclusive amenities which inclu…
$164,600
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Квартира 3 спальни в Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Удобства и завершено: Фарфоровые полыРаспределение лофтов для открытых и эффективных простра…
$174,900
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Luxury and nature in perfect harmony    Everything is complemented by the modern and exclusi…
Цена по запросу
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Квартира в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира
Сосуа, Доминиканская Республика
$549,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Welcome to this stunning project, your future home in the heart of Punta Cana Village! This…
$471,600
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
L'Atelier - это эксклюзивная жилая застройка, расположенная в Cap Cana Village, оживленном ж…
$365,000
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Квартира 2 спальни в Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Расположенная в эксклюзивной резиденции Vermare на Cap Cana Boutique Residences, квартира Ty…
$440,000
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Типы недвижимости в Доминиканской Республике

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Параметры недвижимости в Доминиканской Республике

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