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Земельные участки в Доминикане

63 объекта найдено
Земельные участки с полем для гольфа, рядом с пляжем, с Piscina в Доминиканская Республика
Земельные участки с полем для гольфа, рядом с пляжем, с Piscina
Доминиканская Республика
Площадь 2 м²
€118,116
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Земельные участки с полем для гольфа, рядом с пляжем, с Piscina в Доминиканская Республика
Земельные участки с полем для гольфа, рядом с пляжем, с Piscina
Доминиканская Республика
Площадь 2 м²
€136,288
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Земельные участки в Игуэй, Доминиканская Республика
Земельные участки
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 631 м²
€85,949
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Земельные участки в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Земельные участки
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Площадь 2 м²
€1,136
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Земельные участки в Доминиканская Республика
Земельные участки
Доминиканская Республика
Площадь 2 м²
€318,005
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Земельные участки в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Земельные участки
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Площадь 20 702 м²
€55
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Земельные участки рядом с пляжем, с Agua, клубный дом в Бараона, Доминиканская Республика
Земельные участки рядом с пляжем, с Agua, клубный дом
Бараона, Доминиканская Республика
Площадь 613 м²
€89,570
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Земельные участки с Agua в Ла-Вега, Доминиканская Республика
Земельные участки с Agua
Ла-Вега, Доминиканская Республика
Площадь 1 643 м²
€104,479
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Сосуа, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сосуа, Доминиканская Республика
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€36,343
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,70 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Nagua, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Nagua, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,70 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Сальседо, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сальседо, Доминиканская Республика
Важный последний участок земли на пляже со всеми готовыми документами, чтобы начать роскошну…
€8,45 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Мишес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Мишес, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€10,63 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Эль-Сейбо, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Эль-Сейбо, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€64,16 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в La Mina de Oro, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
La Mina de Oro, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€457,15 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Cabarete, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Cabarete, Доминиканская Республика
Красивый участок земли прямо на пляже в кабаре, способном развивать роскошные проекты. Немед…
€1,39 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€53,516
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Лас-терренес, Доминиканская Республика
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€182,141
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Sabaneta de Yasica, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Sabaneta de Yasica, Доминиканская Республика
В красивой Ла-Каталине, с потрясающей растительностью, находится, возможно, самая красивая в…
€4,18 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с подъездными путями в Nagua, Доминиканская Республика
Земельные участки с подъездными путями
Nagua, Доминиканская Республика
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€2,25 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Сосуа, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сосуа, Доминиканская Республика
Деревня на берегу океана с самыми большими удобствами в Сосуа, охраняемая, имеет собственный…
€43,734
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Сосуа, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сосуа, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€990,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,25 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Nagua, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Nagua, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€62,60 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Bayahibe, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Bayahibe, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€68,14 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Villa Verde, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Villa Verde, Доминиканская Республика
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€111,62 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Мишес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Мишес, Доминиканская Республика
Принесите следующий курорт на знаменитую Плайя-Эсмеральда, Мишес, где недавно открылись и ра…
€392,51 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Cabarete, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Cabarete, Доминиканская Республика
Стратегическое расположение, пляж, участок, участок, просто принесите свой проект сюда, в са…
€590,582
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Самана, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Самана, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€508,364
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Игуэй, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Игуэй, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€3,54 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Realting.com
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