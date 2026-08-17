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Земельные участки в Доминиканской Республике

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11 объектов найдено
Участок земли в El Portillo, Доминиканская Республика
Участок земли
El Portillo, Доминиканская Республика
🌴 Исключительный пляжный строительный участок - Портильо, Лас-ТерренасРедкая возможность при…
$1,37 млн
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Участок земли в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Участок земли
Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌴 Обслуживаемый участок здания с видом на море - Лас-ТерренасОткройте для себя прекрасную во…
$75,000
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Участок земли в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Участок земли
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Площадь 2 070 м²
Customized project, designed with a professional and environmentally friendly criteria, with…
$60
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Участок земли в Игуэй, Доминиканская Республика
Участок земли
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 242 м²
527 residential lots and 28 commercial lotsChoose your lot and choose your house to build, y…
$31,460
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Участок земли в Доминиканская Республика
Участок земли
Доминиканская Республика
Площадь 1 060 м²
Эксклюзивный горный проект, всего 29 лотов, расположенный в закрытом сообществе Мата-де-Плат…
$106,011
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Участок земли в Доминиканская Республика
Участок земли
Доминиканская Республика
Cosón Village Located in the heart of Samaná, Cosón Village is a residential project that co…
$162,110
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Участок земли в Самана, Доминиканская Республика
Участок земли
Самана, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Privileged Location in Santa Barbara de Samaná is located on a hill in Monte Rojo, in the in…
$23,240
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Участок земли в Игуэй, Доминиканская Республика
Участок земли
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 891 м²
Residential Lots for Sale – Cap Cana Located within the prestigious Cap Cana Resort, these r…
$365,000
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Участок земли в Abreu, Доминиканская Республика
Участок земли
Abreu, Доминиканская Республика
Площадь 594 м²
Откройте для себя эксклюзивную возможность недвижимости в Абреу, Кабрера, где природа встреч…
$71,280
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Участок земли в Buena Vista, Доминиканская Республика
Участок земли
Buena Vista, Доминиканская Республика
Площадь 1 643 м²
*The land is adjacent to 11 high value villas.  *In the adjoining streets there is electric …
$114,991
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Участок земли в Баваро, Доминиканская Республика
Участок земли
Баваро, Доминиканская Республика
Площадь 188 м²
Перечисленные цены соответствуют только земле и включают в себя индивидуально названный учас…
$29,072
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