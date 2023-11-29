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Дома в Доминикане

виллы
135
таунхаусы
7
187 объектов найдено
Вилла 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
€140,831
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Таунхаус 3 спальни с Piscina, клубный дом в Доминиканская Республика
Таунхаус 3 спальни с Piscina, клубный дом
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 892 м²
€162,637
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кухней, с патио в Доминиканская Республика
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кухней, с патио
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 122 м²
€158,912
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с Piscina в Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с Piscina
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
€303,868
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален с беседкой, с джакузи, с полем для гольфа в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален с беседкой, с джакузи, с полем для гольфа
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 002 м²
€2,271
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с беседкой, с кухней, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с беседкой, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 462 м²
€362,526
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с кухней, с Piscina, клубный дом в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с кухней, с Piscina, клубный дом
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
€159,003
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни в Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 502 м²
€108,285
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни в Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
€343,446
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Таунхаус 3 спальни с кухней в Доминиканская Республика
Таунхаус 3 спальни с кухней
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
€188,305
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 2 спальни с балконом, с беседкой, с кухней в Доминиканская Республика
Дом 2 спальни с балконом, с беседкой, с кухней
Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
€179,900
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с беседкой, рядом с пляжем, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с беседкой, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 502 м²
€163,546
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален с джакузи, с кухней, с Piscina в Доминиканская Республика
Вилла 5 спален с джакузи, с кухней, с Piscina
Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 8 402 м²
€908,587
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален в Altamira, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Altamira, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 м²
€40,89 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
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Дом 3 спальни с беседкой, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни с беседкой, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 252 м²
€154,460
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 3 спальни с джакузи, с кухней, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни с джакузи, с кухней, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 252 м²
€149,917
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Dolce Vita Luxury Properties
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Вилла 5 спален с кухней, с Piscina, студия в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален с кухней, с Piscina, студия
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 502 м²
€1,77 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
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Вилла 3 спальни с балконом, с кухней, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с балконом, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 602 м²
€349,806
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Dolce Vita Luxury Properties
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Вилла 3 спальни с балконом, с беседкой, с джакузи в Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с балконом, с беседкой, с джакузи
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 992 м²
€218,061
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 3 спальни с джакузи, с Piscina в Доминиканская Республика
Дом 3 спальни с джакузи, с Piscina
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 812 м²
€89,042
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Dolce Vita Luxury Properties
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Дом 3 спальни с гаражом, с кухней, с патио в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни с гаражом, с кухней, с патио
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
€452,476
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Dolce Vita Luxury Properties
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Вилла 5 спален с кухней, рядом с пляжем, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален с кухней, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 574 м²
€999,446
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Dolce Vita Luxury Properties
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Вилла 4 спальни с подвалом, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни с подвалом, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 402 м²
€1,77 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
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Таунхаус 1 спальня с балконом, с джакузи, со стиральной машиной в Игуэй, Доминиканская Республика
Таунхаус 1 спальня с балконом, с джакузи, со стиральной машиной
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€104,488
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни рядом с пляжем в Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни рядом с пляжем
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
€297,562
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Дом 2 спальни с беседкой, с джакузи, с кухней в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни с беседкой, с джакузи, с кухней
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
€81,772
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 7 спален с джакузи, рядом с пляжем, с Piscina в Доминиканская Республика
Вилла 7 спален с джакузи, рядом с пляжем, с Piscina
Доминиканская Республика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 11 562 м²
€3,36 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с джакузи, рядом с пляжем, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с джакузи, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 182 м²
€203,751
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни рядом с пляжем, с Piscina в Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни рядом с пляжем, с Piscina
Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 4 602 м²
€799,557
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни с джакузи в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни с джакузи
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 4 002 м²
€1,62 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
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Параметры недвижимости в Доминикане

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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