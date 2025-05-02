Жилой комплекс Новая резиденция Baltimore с бассейном и спортивными площадками, Town Square, Дубай, ОАЭ

Baltimore – жилой проект, который станет не просто местом для жизни, а настоящим источником вдохновения и уюта. Этот проект идеально сочетает в себе все, что необходимо для комфортной и активной жизни в современном городе. Расположенный в престижной и живописной местности, он открывает перед вами невероятные возможности для отдыха, работы и общения с друзьями и семьей.

Здесь продуманы все детали для вашего удобства и досуга, от просторных, светлых комнат с большими окнами до стильных и функциональных кухонь, которые позволят вам насладиться каждым моментом дома. Просторные и удобные спальни, выполненные с использованием высококачественных материалов, обеспечат вам настоящий отдых и уют.

Для тех, кто активно ведет образ жизни, в здесь предусмотрены современные удобства. Площадь комплекса включает в себя фитнес-центр, где вы можете поддерживать форму и заниматься спортом в любое время. Также вас ждут баскетбольная и футбольная площадки, идеальные для спортивных развлечений с друзьями или на свежем воздухе. Для любителей активных прогулок и занятий на свежем воздухе — беговые и велодорожки, а также парк для выгула собак, где ваши питомцы смогут наслаждаться свободой.

Уникальная атмосфера района создаст идеальные условия для тех, кто ищет не только жилье, но и место для полноценного отдыха.

Удобства:

Бассейн

Тренажерный зал

Баскетбольная площадка

Беговая и велодорожки

Детская игровая площадка

Футбольное поле

Теннисный и падел корты

Парк для выгула собак

Фитнес клуб

Зона барбекю

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка (50/50) Особенности квартир

Без мебели, но с кухонной техникой

Расположение и объекты поблизости

Расположение в Town Square делает этот комплекс идеальным выбором. Район предлагает множество удобств, которые делают жизнь здесь комфортной и разнообразной. Скейт-парк — идеальное место для молодежи и всех, кто хочет поддерживать физическую активность. Здесь любители активного отдыха могут кататься на скейтбордах, самокатах и роликах. Супермаркеты, кафе и рестораны находятся в шаговой доступности, что позволяет легко и быстро делать покупки и наслаждаться вкусной едой. Для владельцев собак в районе предусмотрен специальный парк для выгула животных. Это безопасное и ухоженное пространство, где питомцы могут свободно бегать, играть и общаться с другими собаками. Регулярные мероприятия и праздники способствуют укреплению связей между жителями и создают ощущение единства.