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Жилой комплекс Новая резиденция Baltimore с бассейном и спортивными площадками, Town Square, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$285,422
14.04.2025
$283,659
13.04.2025
$283,826
12.04.2025
$284,886
11.04.2025
$291,323
10.04.2025
$292,510
09.04.2025
$293,981
08.04.2025
$293,798
06.04.2025
$293,970
05.04.2025
$291,292
04.04.2025
$295,186
03.04.2025
$298,459
02.04.2025
$297,831
01.04.2025
$297,157
30.03.2025
$296,243
29.03.2025
$298,458
28.03.2025
$299,548
27.03.2025
$298,499
26.03.2025
$298,313
25.03.2025
$297,293
24.03.2025
$296,286
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24894
ID новостройки на Realting
In CRM: 2419671
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Baltimore – жилой проект, который станет не просто местом для жизни, а настоящим источником вдохновения и уюта. Этот проект идеально сочетает в себе все, что необходимо для комфортной и активной жизни в современном городе. Расположенный в престижной и живописной местности, он открывает перед вами невероятные возможности для отдыха, работы и общения с друзьями и семьей.

Здесь продуманы все детали для вашего удобства и досуга, от просторных, светлых комнат с большими окнами до стильных и функциональных кухонь, которые позволят вам насладиться каждым моментом дома. Просторные и удобные спальни, выполненные с использованием высококачественных материалов, обеспечат вам настоящий отдых и уют.

Для тех, кто активно ведет образ жизни, в здесь предусмотрены современные удобства. Площадь комплекса включает в себя фитнес-центр, где вы можете поддерживать форму и заниматься спортом в любое время. Также вас ждут баскетбольная и футбольная площадки, идеальные для спортивных развлечений с друзьями или на свежем воздухе. Для любителей активных прогулок и занятий на свежем воздухе — беговые и велодорожки, а также парк для выгула собак, где ваши питомцы смогут наслаждаться свободой.

Уникальная атмосфера района создаст идеальные условия для тех, кто ищет не только жилье, но и место для полноценного отдыха.

Удобства:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Баскетбольная площадка
  • Беговая и велодорожки
  • Детская игровая площадка
  • Футбольное поле
  • Теннисный и падел корты
  • Парк для выгула собак
  • Фитнес клуб
  • Зона барбекю

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка (50/50) Особенности квартир

Без мебели, но с кухонной техникой

Расположение и объекты поблизости

Расположение в Town Square делает этот комплекс идеальным выбором. Район предлагает множество удобств, которые делают жизнь здесь комфортной и разнообразной. Скейт-парк — идеальное место для молодежи и всех, кто хочет поддерживать физическую активность. Здесь любители активного отдыха могут кататься на скейтбордах, самокатах и роликах. Супермаркеты, кафе и рестораны находятся в шаговой доступности, что позволяет легко и быстро делать покупки и наслаждаться вкусной едой. Для владельцев собак в районе предусмотрен специальный парк для выгула животных. Это безопасное и ухоженное пространство, где питомцы могут свободно бегать, играть и общаться с другими собаками. Регулярные мероприятия и праздники способствуют укреплению связей между жителями и создают ощущение единства.

  • District 2020 – 20 минут
  • Dubai Hills Mall — 20 минут
  • Burj Al Arab — 24 минуты
  • DWC Airport — 25 минут
  • Dubai Intl Airport — 28 минут
  • Dubai Mall — 29 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Baltimore с бассейном и спортивными площадками, Town Square, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$285,422
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