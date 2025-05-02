  1. Realting.com
  2. Объединённые Арабские Эмираты
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе Onda с хорошим перечнем удобств в районе Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе Onda с хорошим перечнем удобств в районе Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$370,016
18.05.2025
$370,016
17.05.2025
$368,648
16.05.2025
$368,896
14.05.2025
$371,867
13.05.2025
$367,900
11.05.2025
$367,108
10.05.2025
$368,335
09.05.2025
$365,343
08.05.2025
$364,014
07.05.2025
$365,269
14.04.2025
$363,628
13.04.2025
$363,841
12.04.2025
$365,201
11.04.2025
$373,452
10.04.2025
$374,974
09.04.2025
$376,861
08.04.2025
$376,625
06.04.2025
$376,845
05.04.2025
$373,412
04.04.2025
$378,404
;
5
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22431
ID новостройки на Realting
In CRM: 2407894
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Onda by KASCO — это новый 23-этажный жилой комплекс, расположенный в сердце Дубая. Проект предлагает 348 современных квартир, каждая из которых спроектирована с максимальным учетом удобства и стиля. Просторные планировки создают атмосферу свободы, где вы сможете наслаждаться жизнью в полной мере. К приобретению предлагаются студии и апартаменты с 1-3 спальнями.

Одним из главных преимуществ Onda by KASCO являются высококлассные удобства. Восстановите силы в роскошном спа-центре, где вас ждут расслабляющие процедуры, а также уютная сауна и парная, которые подарят вам незабываемые моменты умиротворения. Все это создано для того, чтобы вы могли забыть о повседневной суете и насладиться атмосферой уюта и заботы о себе. Для любителей водных процедур в проекте предусмотрены как бассейны для взрослых, так и для детей. Активные жители смогут воспользоваться беговой дорожкой и зоной для йоги. Беговая дорожка, окруженная зелеными насаждениями, станет местом, где вы сможете поддерживать свою физическую форму, наслаждаясь свежим воздухом и природой. Зона для йоги позволит вам погрузиться в мир гармонии и спокойствия, где вы сможете проводить занятия в уединении и сосредоточиться на своем внутреннем состоянии. Тренажерный зал, оборудованный современными тренажерами, предоставит вам все необходимое для достижения ваших фитнес-целей. Здесь вы сможете заниматься как силовыми тренировками, так и кардио, что позволит вам поддерживать активный образ жизни без необходимости покидать пределы комплекса. Для тех, кто работает удаленно или нуждается в пространстве для учебы, проект предлагает удобное коворкинг-пространство. Это современное и вдохновляющее место, оборудованное всем необходимым для продуктивной работы и творчества, позволит вам сосредоточиться на задачах, находясь в окружении единомышленников.

Удобства и оснащение в доме
  • Фитнес на свежем воздухе
  • Бассейны для детей и взрослых
  • Спа, сауна и парная
  • Зона для йоги
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Коворкинг пространство
  • Детская игровая площадка
  • Большое количество зеленых насаждений
Расположение и объекты поблизости

Район Business Bay в Дубае обладает множеством преимуществ, которые делают его привлекательным как для бизнеса, так и для жизни. Его стратегическое расположение в центре города обеспечивает легкий доступ к основным магистралям и соседним районам, таким как Downtown Dubai и Dubai Marina. Business Bay активно развивается и предлагает множество современных офисных помещений, жилых комплексов и торговых центров. Наличие различных ресторанов, кафе и развлекательных учреждений делает этот район особенно живым и привлекательным. Стоит отметить, что Business Bay является одним из самых многообразных по культурному и этническому составу районов в Дубае, что создает атмосферу интернационализма и сотрудничества. Здесь регулярно проводятся мероприятия, выставки и конференции, что способствует установлению деловых контактов. Не менее важным является наличие развитой инфраструктуры, включая парки и зоны для отдыха.

  • Dubai Mall - 5 минут
  • Jumeirah Beach - 10 минут
  • Burj Al Arab - 15 минут
  • Dubai Int. Airport - 20 минут
  • Dubai Marina - 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Mar Casa с пляжем, бассейнами и спа-центром, Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$1,17 млн
Жилой комплекс Жилой комплекс Muraba Residences с бассейном и выходом на пляж, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$2,54 млн
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Riverside со спа-центром, зонами для мероприятий и детским парком приключений, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$1,10 млн
Жилой комплекс Ocean Pearl 2
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$561,370
Многоквартирный жилой дом Luma Park View by TownX
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$328,625
Вы просматриваете
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе Onda с хорошим перечнем удобств в районе Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$370,016
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Majestique Residence
Жилой комплекс Majestique Residence
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$158,412
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 46–64 м²
2 объекта недвижимости 2
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вариант для инвестиций на сегодняшний день! - Рост рынка и экономики страны. - Налоги 0% и безопасность. Весь доход от сдачи в аренду или продажи - ваш! - Поможем приобрести недвижимое имущество лично…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Franck Muller Aeternitas
Жилой комплекс Franck Muller Aeternitas
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$750,685
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 106
Брендированные апартаменты Franck Muller Aeternitas в районе Dubai Marina! Для жизни и инвестиций! Доходность от сдачи в аренду - от 6,8% в $! Предоставим каталог инвестора! Рассрочка 0%! Срок сдачи - 2 кв. 2027 г. Удобства: фитнес-центр, корты для игры в падел-теннис, студия йоги, бас…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura 2 с полями для поло, клубным домом и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura 2 с полями для поло, клубным домом и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$1,50 млн
Добро пожаловать в Montura — эксклюзивный жилой проект в самом сердце Grand Polo Club & Resort, где величие конного наследия переплетается с современным стилем жизни. Проект создает уникальную среду, в которой природа, эстетика и комфорт образуют гармоничное целое. Здесь царит атмосфера благ…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации