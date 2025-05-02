Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе Onda с хорошим перечнем удобств в районе Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ

Onda by KASCO — это новый 23-этажный жилой комплекс, расположенный в сердце Дубая. Проект предлагает 348 современных квартир, каждая из которых спроектирована с максимальным учетом удобства и стиля. Просторные планировки создают атмосферу свободы, где вы сможете наслаждаться жизнью в полной мере. К приобретению предлагаются студии и апартаменты с 1-3 спальнями.

Одним из главных преимуществ Onda by KASCO являются высококлассные удобства. Восстановите силы в роскошном спа-центре, где вас ждут расслабляющие процедуры, а также уютная сауна и парная, которые подарят вам незабываемые моменты умиротворения. Все это создано для того, чтобы вы могли забыть о повседневной суете и насладиться атмосферой уюта и заботы о себе. Для любителей водных процедур в проекте предусмотрены как бассейны для взрослых, так и для детей. Активные жители смогут воспользоваться беговой дорожкой и зоной для йоги. Беговая дорожка, окруженная зелеными насаждениями, станет местом, где вы сможете поддерживать свою физическую форму, наслаждаясь свежим воздухом и природой. Зона для йоги позволит вам погрузиться в мир гармонии и спокойствия, где вы сможете проводить занятия в уединении и сосредоточиться на своем внутреннем состоянии. Тренажерный зал, оборудованный современными тренажерами, предоставит вам все необходимое для достижения ваших фитнес-целей. Здесь вы сможете заниматься как силовыми тренировками, так и кардио, что позволит вам поддерживать активный образ жизни без необходимости покидать пределы комплекса. Для тех, кто работает удаленно или нуждается в пространстве для учебы, проект предлагает удобное коворкинг-пространство. Это современное и вдохновляющее место, оборудованное всем необходимым для продуктивной работы и творчества, позволит вам сосредоточиться на задачах, находясь в окружении единомышленников.

Фитнес на свежем воздухе

Бассейны для детей и взрослых

Спа, сауна и парная

Зона для йоги

Тренажерный зал

Беговая дорожка

Коворкинг пространство

Детская игровая площадка

Большое количество зеленых насаждений

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Район Business Bay в Дубае обладает множеством преимуществ, которые делают его привлекательным как для бизнеса, так и для жизни. Его стратегическое расположение в центре города обеспечивает легкий доступ к основным магистралям и соседним районам, таким как Downtown Dubai и Dubai Marina. Business Bay активно развивается и предлагает множество современных офисных помещений, жилых комплексов и торговых центров. Наличие различных ресторанов, кафе и развлекательных учреждений делает этот район особенно живым и привлекательным. Стоит отметить, что Business Bay является одним из самых многообразных по культурному и этническому составу районов в Дубае, что создает атмосферу интернационализма и сотрудничества. Здесь регулярно проводятся мероприятия, выставки и конференции, что способствует установлению деловых контактов. Не менее важным является наличие развитой инфраструктуры, включая парки и зоны для отдыха.