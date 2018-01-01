Резиденция DG1 с бассейнами рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €4,10 млн

Сдача в: 2024

Sobha LLC, отмеченный наградами мастер-разработчик в Дубае, возвращается с еще одним привлекательным проектом под названием Signature Tower – S Tower. Новая собственность, которая будет расположена у входа в Palm Jumeirah, предоставит ограниченное количество ультра-роскошных 4-х комнатных полуэтажных и 5-комнатных пентхаусов с впечатляющей отделкой и удобствами мирового класса. Всего на продажу 84 квартиры. распределены по 44 жилым уровням башни высотой 751 фут. Эта инициатива, которая сочетает в себе устойчивость и роскошный образ жизни высокого класса, уже вызвала интерес у конечных пользователей и инвесторов. Долгожданный проект планируется завершить в четвертом квартале 2024 года. Этот список прямо от разработчика, покупателей и агентов приветствуются.