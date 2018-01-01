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Резиденция DG1 с бассейнами рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€1,06 млн
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10
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с парковочными местами.

Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, тренажерным залом, многофункциональным залом и студией йоги.

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника (духовой шкаф, варочная панель, холодильник/морозильник, стиральная машина с сушилкой, посудомоечная машина)
  • Мраморные полы
Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Опера - 5 минут
  • Бурдж Халифа - 6 минут
  • Дубай Молл - 6 минут
  • Даунтаун Дубай - 7 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 12 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Резиденция DG1 с бассейнами рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,06 млн
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