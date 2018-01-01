Резиденция DG1 с бассейнами рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Sobha LLC, отмеченный наградами мастер-разработчик в Дубае, возвращается с еще одним привлекательным проектом под названием Signature Tower – S Tower.
Новая собственность, которая будет расположена у входа в Palm Jumeirah, предоставит ограниченное количество ультра-роскошных 4-х комнатных полуэтажных и 5-комнатных пентхаусов с впечатляющей отделкой и удобствами мирового класса.
Всего на продажу 84 квартиры. распределены по 44 жилым уровням башни высотой 751 фут.
Эта инициатива, которая сочетает в себе устойчивость и роскошный образ жизни высокого класса, уже вызвала интерес у конечных пользователей и инвесторов.
Долгожданный проект планируется завершить в четвертом квартале 2024 года.
Этот список прямо от разработчика, покупателей и агентов приветствуются.
Предлагаются элитные апартаменты с балконами, террасами и панорамными видами.
Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, ухоженной террасой, велосипедной дорожной вдоль канала, детской игровой комнатой, зоной барбекю.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с ресторанами и торговыми центрами, зелеными зонами и зонами отдыха, выездом на автомагистраль Шейх-Зайед-Роад.
Международный финансовый центр Дубая - 5 минут
Бурдж Халифа - 5 минут
Джумейра-Бич - 5 минут
Дубай Молл - 5 минут
Бизнес-Бэй - 5 минут
Предлагаются светлые современные апартаменты с панорамным видом на город и побережье.
Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, детской площадкой, большой зеленой зоной с пешеходными дорожками.
Окончание строительства - декабрь 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в непосредственной близости от Бурдж-аль-Араб, аквапарка, торговых центров, школ и остановок общественного транспорта.
Mall of Emirates - 5 минут
Джумейра-Бич - 10 минут
Дубай Марина - 15 минут
Международный аэропорт Дубай - 20 минут