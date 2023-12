Новые виллы в окружении зелёных парков, садов, озёр и лагун, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €535,829

82–127 м² 2

Сдача в: 2024

Marriott Residences Dubai Business Bay от Fortune 5 Property Development LLC — потрясающий проект с коллекцией брендированных апартаментов и обслуживанием мирового уровня. После завершения работ по строительству, в четвертом квартале 2024 года, резиденции будут находиться под управлением Marriott International. Международная компания со штаб-квартирой в США владеет сетью роскошных отелей по всему миру и считается одним из лидеров на рынке гостиничного сервиса. В премиальном 15-этажном комплексе на продажу представлено 138 стильных апартаментов с 1-2 спальнями. Брендированные резиденции предлагаются площадью от 63 кв. м до 217 кв. м. Заинтересованные инвесторы смогут купить в комплексе целый этаж. Все апартаменты будут включать минимум один балкон и укомплектованную современной техникой кухню. Резиденции предлагаются к покупке со встроенными шкафами в спальнях. В апартаментах с двумя спальнями дополнительно будут прачечная и второй балкон. Будущим жителям в Marriott Residences Dubai Business Bay будет предложен широкий выбор премиальных услуг и удобств, расположенных на первом этаже и на территории подиума. Среди них: - круглосуточный консьерж-сервис; - помощь швейцара; - водитель; - бассейн; - площадки для барбекю; - конференц-зал; - медиа-комната; - сауна; - просторный лаундж; - тренажерный зал в помещении и на открытом воздухе; - ресторан и кафе на территории; - обед из заведений комплекса прямо в апартаменты. В числе бонусов для владельцев — бесплатная карта участника программы лояльности Marriott Bonvoy, которая действует во всех отелях сети. С ней вы сможете пользоваться бесплатным вайфаем, мобильной регистрацией, получить подарок от отеля, бонусные баллы и многое другое. Расположение: 5-15 минут Burj Khalifa, Dubai Mall, заповедник Ras Al Khor, DIFC, Museum of The Future, City Walk 20-30 минут Palm Jumeirah, Dubai Marina, Dubai International Airport (DXB) Новый комплекс Marriott Residences Dubai Business Bay будет расположен в нескольких минутах от выезда на Al Asayel Street. Менее пяти минут потребуется, чтобы по этой улице попасть на Al Khail Road и быстро добраться до любого района эмирата. Дорога до Dubai Mall и других популярных локаций Downtown Dubai составит чуть более 10 минут. За 10–15 минут можно на автомобиле доехать до заповедника Ras Al Khor, пешеходного квартала City Walk и Museum of The Future. Поездка до Dubai International Airport (DXB) составит 20–25 минут. Столько же времени потребуется, чтобы добраться до популярных локаций в районах Dubai Marina и Palm Jumeirah.