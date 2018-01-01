Новые виллы в окружении зелёных парков, садов, озёр и лагун, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Новый жилой комплекс с отдельно стоящими виллами, окруженный природой. Здесь, среди тихих парков и лазурных лагун, эти эксклюзивные дома гармонируют с холмистым ландшафтом.

В самом центре этого живописного комплекса расположены лагуны для купания и отдыха. Окружающий их основной круговой парк органично соединяет различные районы комплекса, формируя безопасное и утонченное пространство с изобилием открытых зеленых аллей.

Роскошные парковые зоны с тщательно проработанным дизайном придают этому месту исключительную атмосферу. Они соединяют между собой дома, районы и все удобства, что делает данный комплекс уникальным в Дубае.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: магазины, бар, лагуны и озёра, парк развлечений, мечеть, спортивные площадки, беговые дорожки, школы, медицинская инфраструктура, павильоны, площадки для мероприятий, рынок, парк водных территорий, парки для собак.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс идеально расположен в центре района Dubailand, обеспечивая отличную транспортную инфраструктуру и доступ к улицам Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan и Emirates Road.

The Acres расположен всего в 10 минутах езды от оживленного Global Village и в 5 минутах от престижного Дубайского Kлуба Поло и Kонного Cпорта, а также спортивного комплекса Hamdan Sports Complex.