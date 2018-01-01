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Элитный жилой комплекс Beach House с гостиничным сервисом и собственным пляжем на острове Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€2,71 млн
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20
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О комплексе

Элитный жилой комплекс на ободке легендарной «Пальмы». Проект состоит из двух жилых корпусов, отдельно стоящего клубного дома, благоустроенной территории с бассейнами, собственным пляжем и площадками для спорта и отдыха.

В жилом комплексе есть апартаменты с 1-3 спальнями и пентхаусы с 4 спальнями. В четырехкомнатных квартирах на первом этаже есть бассейны.

Дизайн - минимализм и природные мотивы. В оформлении помещений, террас и придомовой территории используется много живых растений.

Удобный график платежей:

  • 30% – первый взнос;
  • 5% – в процессе строительства, готовность объекта 40%;
  • 5% – готовность объекта 50%;
  • 5% – готовность объекта 60%;
  • 5% – готовность объекта 70%;
  • 50% – при сдаче проекта.
Удобства и оснащение в доме

Вокруг бассейна оборудованы: витаминный бар с освежающими напитками, зона отдыха с комфортными шезлонгами, отдельный детский бассейн, стилизованный под тропические джунгли.

Внутри жилого комплекса есть также детский клуб, кафетерии, конференц-зал, библиотека, коворкинг.

В отдельном здании - клубная лаунж-зона с баром, кухней, залом для совещаний с экраном для презентации, залом для обедов, винным холодильником и открытой террасой.

Преимущества Расположение и стоимость квартир

Уникальная возможность приобрести жилье на Пальме Джумейра, так как остров практически полностью застроен. Стоимость квартир не превышает среднюю на острове, а уровень сервиса сравним с лучшими отелями Дубая.

Развитая инфраструктура

Несмотря на то, что комплекс небольшой (всего 123 квартиры), его качество сравнимо с отелем класса люкс и превосходит даже более населенные комплексы в центре Дубая.

Бассейн

Этот проект превосходит все другие отели, предлагая огромный «бесконечный» бассейн с видом на море, с площадью 400 м2.

Частный пляж

Благодаря тому, что комплекс находится рядом с проливом, соединяющим бассейн острова с открытым морем, вода здесь не застаивается и остается чистой.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в восточной части острова Пальма Джумейра, рядом с проливом. Из окон открывается панорамный вид на персидский залив, знаменитый отель-парус Burj Al Arab, "лепестки пальмы" острова, отели Atlantis и Atlantis Royal.

Дорога до центра Дубая займет около 30 минут на машине или такси. Помимо этого, остров связан с материком монорельсовой дорогой, проходящей по центру Пальмы.

На острове есть несколько крупных супермаркетов. Британская и Американская школы расположены на материке рядом с Пальмой, в районах Al Barsha и Al Sufouh в 20 минутах езды на машине.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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