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Продажа вилл с террасой в Дубае, ОАЭ

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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 279 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс таунхаусов Park Greens с большим парком и пляжем, Damac Hills, Дубай, ОАЭ Пр…
$748,568
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Вилла 9 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 9 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 9
Количество спален 8
Площадь 1 550 м²
Количество этажей 3
Закрытый комплекс вилл Hartland II Villas с международной школой и зелеными зонами, Nad Al S…
$15,14 млн
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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