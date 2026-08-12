Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Недвижимость возле озера

Продажа вилл возле озера в Дубае, ОАЭ

;
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 915 м²
Элан предлагает идеальный образ жизни для современной семьи. С высококачественными таунхауса…
$814,247
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти