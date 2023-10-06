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Виллы возле озера в Дубае, ОАЭ

Dubai Studio City
43
DAMAC Hills
28
Al Barsha South
6
City Of Arabia
6
Dubai Media City
6
Downtown Dubai
4
Dubai Knowledge Park
4
Palm Jumeirah
4
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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты с бассейном, с центральным отоплением, с сауной в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты с бассейном, с центральным отоплением, с сауной
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 915 м²
Элан предлагает идеальный образ жизни для современной семьи. С высококачественными таунхауса…
€772,062

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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