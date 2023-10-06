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Виллы с бассейном в Дубае, ОАЭ

Dubai Studio City
43
DAMAC Hills
28
Al Barsha South
6
City Of Arabia
6
Dubai Media City
6
Downtown Dubai
4
Dubai Knowledge Park
4
Palm Jumeirah
4
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11 объектов найдено
Вилла 4 комнаты с бассейном, с центральным отоплением, с сауной в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты с бассейном, с центральным отоплением, с сауной
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 915 м²
Элан предлагает идеальный образ жизни для современной семьи. С высококачественными таунхауса…
€772,062
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с домофоном, с бассейном в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с домофоном, с бассейном
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 9 567 м²
ОСОБЕННОСТИ ВИЛЛЫ - ПАЛМ-ЖУМЕРИИ ФРОНД (I) Расположен в идеальном месте в Пальм-Джумерии на …
€6,67 млн
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с домофоном, с бассейном в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с домофоном, с бассейном
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 8 000 м²
Количество этажей 2
5 Кровать Отремонтированная отдельная вилла с частным бассейном и садом в Ум Сукейм 1. Очень…
€3,62 млн
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с джакузи в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с джакузи
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 180 м²
Мы рады предложить этот удивительный новый таунхаус в Мейдане. Один из требовательных мест. …
€748,822
Вилла 5 комнат с бассейном, с сауной, с баней в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат с бассейном, с сауной, с баней
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 150 м²
Независимая вилла с 5 спальнямиBUA: 4415 - 5150 кв.м. Начальная цена 3,5 дирхамов MHarmony -…
€916,403
Вилла 4 комнаты с домофоном, с бассейном, с центральным отоплением в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты с домофоном, с бассейном, с центральным отоплением
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 6 600 м²
Гарантировано сейчас, это лучшее время для вас, чтобы инвестировать в рынок Дубая. Позвоните…
€2,97 млн
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с центральным отоплением в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с центральным отоплением
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 760 м²
Лучшие инвестиционные возможности на рынке Дубая! - Нулевая комиссия доступна: 3 & amp; Таун…
€774,385
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с домофоном, с бассейном в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с домофоном, с бассейном
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 3 339 м²
Этаж 2/2
НЕДВИЖИМОСТЬ АЛЬ УОСЕЙЕФА - Холмы DAMAC - Брукфилд, С 2 типами: THD-5 (Пять) Спальня + Разме…
€658,447
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с сауной в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с сауной
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 705 м²
Мы рады предложить этот удивительный таунхаус с 4 спальнями в Джумейре. ОСОБЕННОСТИ: Разрабо…
€1,68 млн
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с телевизором в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с телевизором
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 700 м²
Мы с гордостью объявляем о продаже 3 спальных мест и NBSP; таунхаус в Сур Ла Мер. Вы когда-н…
€1,21 млн
Вилла 4 комнаты с бассейном, с телевизором, с титулом на право собственности в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты с бассейном, с телевизором, с титулом на право собственности
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 3 237 м²
Лучший качественный разработчик - Собха. Лучшие приборы. Тихое сообщество. Роскошные отделки…
€1,35 млн

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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