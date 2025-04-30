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Продажа вилл с гаражом в Дубае, ОАЭ

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46 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 445 м²
Количество этажей 3
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
$1,29 млн
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Вилла 10 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 10 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 663 м²
Количество этажей 3
Dubai Oasis — это комплекс роскошных вилл, который расположен в самом сердце зеленого остров…
$3,19 млн
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Вилла 15 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 15 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 15
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 541 м²
Количество этажей 4
Forest Villas - задуманный как городской жилой комплекс в самом сердце лесного заповедника с…
$16,94 млн
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RCST RCST
Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 439 м²
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — новый масштаб…
$1,27 млн
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Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 2 463 м²
Количество этажей 3
Six Senses The Palm - это захватывающий дух роскошный проект, расположенный на Пальме Джумей…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Количество этажей 3
Jouri Hills – новый жилой комплекс от застройщика Arada, известного своими объектами недвижи…
$1,66 млн
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Вилла 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 533 м²
Количество этажей 2
Dubai Oasis — это комплекс роскошных вилл, который расположен в самом сердце зеленого остров…
$2,65 млн
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Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 287 м²
Количество этажей 3
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
$587,802
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Вилла 10 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 10 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 436 м²
This villa is a luxurious property with five bedrooms and a maid's room. It has a private sw…
$2,45 млн
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
4-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan —  потрясающий жилой проект…
$1,24 млн
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Вилла 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
1-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью автономное…
$151,370
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Количество этажей 3
Jouri Hills – новый жилой комплекс от застройщика Arada, известного своими объектами недвижи…
$1,34 млн
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Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Площадь 243 м²
Nad Al Sheba Gardens — коллекция вилл и таунхаусов, окруженных пышными парками в районе Nad …
$2,75 млн
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Вилла 15 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 15 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 15
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 541 м²
Количество этажей 4
Forest Villas - задуманный как городской жилой комплекс в самом сердце лесного заповедника с…
$16,94 млн
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Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 6
Площадь 358 м²
District 11 Opal Gardens – новый комплекс с коллекцией изысканных двухэтажных вилл, а также …
$1,23 млн
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Вилла 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 1 090 м²
Количество этажей 3
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не…
$6,48 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
$464,470
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Вилла 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 369 м²
Количество этажей 3
Jouri Hills – новый жилой комплекс от застройщика Arada, известного своими объектами недвижи…
$8,58 млн
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Вилла 10 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 10 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 630 м²
Количество этажей 3
This exquisite luxury villa boasts five bedrooms and is move-in ready, nestled within the ex…
$3,54 млн
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Вилла 15 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 15 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 15
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 573 м²
Количество этажей 4
Forest Villas - задуманный как городской жилой комплекс в самом сердце лесного заповедника с…
$16,14 млн
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Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 426 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
$957,374
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Вилла 9 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 9 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 646 м²
Количество этажей 3
Dubai Oasis — это комплекс роскошных вилл, который расположен в самом сердце зеленого остров…
$3,11 млн
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
$858,632
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Вилла 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 271 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
$5,37 млн
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Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 576 м²
Количество этажей 3
Six Senses The Palm - это захватывающий дух роскошный проект, расположенный на Пальме Джумей…
Цена по запросу
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Вилла 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Dubai Oasis — это комплекс роскошных вилл, который расположен в самом сердце зеленого остров…
$2,70 млн
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Вилла 15 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 15 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 15
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 549 м²
Количество этажей 4
Forest Villas - задуманный как городской жилой комплекс в самом сердце лесного заповедника с…
$15,89 млн
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Вилла 9 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 9 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 559 м²
Количество этажей 3
Dubai Oasis — это комплекс роскошных вилл, который расположен в самом сердце зеленого остров…
$2,73 млн
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Вилла 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 534 м²
Количество этажей 2
Dubai Oasis — это комплекс роскошных вилл, который расположен в самом сердце зеленого остров…
$2,69 млн
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Вилла 10 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 10 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 629 м²
Количество этажей 3
This luxurious villa spans three floors and features six bedrooms, ready for immediate occup…
$3,81 млн
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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