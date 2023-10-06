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Дубай
Виллы
Виллы с видом на горы в Дубае, ОАЭ
Dubai Studio City
43
DAMAC Hills
28
Al Barsha South
6
City Of Arabia
6
Dubai Media City
6
Downtown Dubai
4
Dubai Knowledge Park
4
Palm Jumeirah
4
Al Manzil
3
Jumeirah Lakes Towers
3
Jumeirah Village Circle
3
Meydan
3
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9 объектов найдено
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
4
3
166 м²
1
3-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью автономное…
€337,395
Рекомендовать
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
2
1
69 м²
1
1-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью автономное…
€143,528
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
5
4
439 м²
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — новый масштаб…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
4
1
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — новый масштаб…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
6
5
480 м²
2
5-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan — потрясающий жилой проект…
€1,38 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
5
4
460 м²
4-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan — потрясающий жилой проект…
€1,17 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
7
6
445 м²
3
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
€1,22 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
6
6
287 м²
3
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
€557,349
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
5
3
212 м²
2
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
€440,406
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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