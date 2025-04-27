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Квартиры и апартаменты с садом в Abu Dhabi, ОАЭ

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19 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1/11
Расположенные в одном из самых престижных районов Абу-Даби, эти изысканные апартаменты на ос…
$4,02 млн
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 13/37
Этот жилой комплекс с видом на канал расположен в самом центре острова Яс. Всего в нескольки…
$694,875
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Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1/21
Проект расположен в одном из самых престижных районов Яс-Айленда и предлагает стильную и ком…
$685,702
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RCST RCST
Квартира 1 комната в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/11
Современные апартаменты расположены в новом жилом комплексе в Масдар Сити — одном из самых у…
$279,221
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Квартира 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1/11
Эти стильные апартаменты расположены в одном из самых популярных жилых комплексов острова Яс…
$527,418
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Квартира 1 комната в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/12
Эти стильные апартаменты расположены в одном из самых престижных районов Абу-Даби — на остро…
$415,090
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Квартира 1 комната в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 33/37
Расположенные в престижном районе Абу-Даби, эти меблированные апартаменты с одной и двумя сп…
$397,891
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/9
Расположенные в престижном районе Яс-Айленд, эти современные апартаменты объединяют элегантн…
$1,27 млн
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Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1
Эти современные апартаменты расположены в живописной части острова Саадият, в окружении музе…
$2,25 млн
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1
На острове Саадият, известном своими белоснежными пляжами и культурными достопримечательност…
$1,97 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 11/12
В одном из самых оживлённых районов Абу-Даби предлагаются апартаменты в престижном жилом ком…
$1,15 млн
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/11
В инновационном районе Масдар Сити представлены современные апартаменты, сочетающие стильный…
$372,295
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Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 9
Эти стильные апартаменты находятся в экологически устойчивом жилом комплексе на острове Яс —…
$772,187
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 1/21
Эти стильные апартаменты расположены в благоустроенном районе Яс-Айленда, где современная ар…
$1,30 млн
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/21
Апартаменты расположены в современном жилом комплексе на острове Яс — одном из самых престиж…
$561,863
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Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 4/9
Эти стильные апартаменты расположены в престижном районе Яс-Айленд — одном из самых ярких и …
$1,34 млн
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Квартира в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира
Абу-Даби, ОАЭ
Этаж 1/9
Эти новые апартаменты расположены в престижном жилом комплексе на острове Яс и предлагают ст…
$611,836
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Квартира 1 комната в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/21
Проект расположен в престижном районе Яс-Айленд, где сочетаются динамика городской жизни и с…
$475,863
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Квартира 1 комната в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 21/37
Renad Tower by Tiger — Современные апартаменты на острове Аль-Рим, Абу-Даби Renad Tower b…
$335,728
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Агентство
RCST Real Estate
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Параметры недвижимости в Abu Dhabi, ОАЭ

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