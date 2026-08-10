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Квартиры с видом на море в Абу-Даби, ОАЭ

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66 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Ghanadhah, ОАЭ
UP UP
Квартира 2 комнаты
Ghanadhah, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 5/6
Апартаменты с полным видом на море и закатом с террасы Jacob & Co. Beachfront Living, Аль…
$1,14 млн
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Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 3/17
Эксклюзивные квартиры для роскошной жизни на острове Аль-Рим, Абу-Даби Этот современный жило…
$824,304
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Квартира 3 комнаты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 3/5
На данный жилой комплекс идет сбор EOI!Апартаменты в новом жилом комплексе Jacob & Co в райо…
$1,39 млн
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TekceTekce
Студия 1 комната в Абу-Даби, ОАЭ
Студия 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 14/17
МОЕ ОПИСАНИЕ Роскошная студия с рассрочкой до получения ключей площадью 36,7 кв.м. на 14 …
$446,299
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/7
Manchester City Residence: lifestyle-недвижимость в сердце Yas Island, Abu Dhabi!Manchester …
$462,899
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DDA Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Квартиры премиум-класса с живописными видами на острове Яс, Абу-Даби Этот современный жилой …
$1,06 млн
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 20/44
Radiant Wave: современная недвижимость на Al Reem Island, Abu Dhabi!Radiant Wave — многоэтаж…
$508,384
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DDA Real Estate
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Этаж 15/36
Апартаменты в жилом комплексе Reportage Tower с прекрасным видом на канал Al Marya Island, А…
$1,35 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Abu Al Abyad Island, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Abu Al Abyad Island, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 9
💰 ИНВЕСТИЦИИ в ОАЭ от застройщика! Остров Саадият, Абу-Даби. Рассрочка 0% и актуальные цены.…
$630,888
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 5/9
Откройте для себя современную островную жизнь в этой совершенно новой, просторной квартире с…
$530,973
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DDA Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 3/17
Эксклюзивные квартиры для роскошной жизни на острове Аль-Рим, Абу-Даби Этот современный жило…
$1,03 млн
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Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Квартиры премиум-класса с живописными видами на острове Яс, Абу-Даби Этот современный жилой …
$817,368
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Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 20/44
Radiant Wave: современная недвижимость на Al Reem Island, Abu Dhabi!Radiant Wave — многоэтаж…
$608,318
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Abu Al Abyad Island, ОАЭ
Квартира 1 комната
Abu Al Abyad Island, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 10
💰 ИНВЕСТИЦИИ в ОАЭ от застройщика! Остров Саадият, Абу-Даби. Рассрочка 0% и актуальные цены.…
$532,048
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Квартира 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 3/7
Manchester City Residence: lifestyle-недвижимость в сердце Yas Island, Abu Dhabi!Manchester …
$1,09 млн
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 33
Роскошные квартиры в Абу-Даби на побережье в проекте с 4 бассейнами и частной мариной Остров…
$700,601
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Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 33
Роскошные квартиры в Абу-Даби на побережье в проекте с 4 бассейнами и частной мариной Остров…
$916,793
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Квартира 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 152 м²
Этаж 1/13
Роскошные апартаменты на первом острове под брендом Brabus Brabus Island расположен в прести…
$1,34 млн
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Квартира 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 34
Квартиры у воды на острове Аль-Рим, Абу-Даби Этот жилой проект расположен на острове Аль-Рим…
$825,460
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Квартира 3 комнаты в Abu Al Abyad Island, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Abu Al Abyad Island, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 11
💰 ИНВЕСТИЦИИ в ОАЭ от застройщика! Остров Саадият, Абу-Даби. Рассрочка 0% и актуальные цены.…
$754,234
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Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Этаж 1/13
Роскошные апартаменты на первом острове под брендом Brabus Brabus Island расположен в прести…
$1,18 млн
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Квартира 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 20/44
Radiant Wave: современная недвижимость на Al Reem Island, Abu Dhabi!Radiant Wave — многоэтаж…
$779,867
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Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/7
Manchester City Residence: lifestyle-недвижимость в сердце Yas Island, Abu Dhabi!Manchester …
$735,194
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 4/17
Эксклюзивные квартиры для роскошной жизни на острове Аль-Рим, Абу-Даби Этот современный жило…
$504,063
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Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 15/36
Апартаменты в жилом комплексе Reportage Tower с прекрасным видом на канал Al Marya Island, А…
$571,292
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Квартира 4 комнаты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Этаж 3/5
На данный жилой комплекс идет сбор EOI!Апартаменты в новом жилом комплексе Jacob & Co в райо…
$2,18 млн
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Квартира 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 33
Роскошные квартиры в Абу-Даби на побережье в проекте с 4 бассейнами и частной мариной Остров…
$1,52 млн
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Пентхаус 9 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 9 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 284 м²
Этаж 8/11
Эксклюзивные апартаменты для роскошной жизни в Абу-Даби Роскошные апартаменты расположены на…
$25,27 млн
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 30/37
Полностью меблированы и оборудованы бытовой техникой! Панорамный вид на воду! Пpeкраcнaя ква…
$335,650
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Квартира 2 комнаты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 3/5
На данный жилой комплекс идет сбор EOI!Апартаменты в новом жилом комплексе Jacob & Co в райо…
$846,415
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Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
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