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Квартиры и апартаменты с видом на горы в Абу-Даби, ОАЭ

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2 объекта найдено
Пентхаус в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 156 м²
Этаж 9/9
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-люкс в ново…
$9,21 млн
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
$499,124
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с гаражом
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с террасой
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