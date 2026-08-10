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Пентхаусы с видом на море в Абу-Даби, ОАЭ

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Абу-Даби
22
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4 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Этаж 15/36
Апартаменты в жилом комплексе Reportage Tower с прекрасным видом на канал Al Marya Island, А…
$1,35 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Пентхаус 9 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 9 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 284 м²
Этаж 8/11
Эксклюзивные апартаменты для роскошной жизни в Абу-Даби Роскошные апартаменты расположены на…
$25,27 млн
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Пентхаус в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 156 м²
Этаж 9/9
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-люкс в ново…
$9,21 млн
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TekceTekce
Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 11/12
В одном из самых оживлённых районов Абу-Даби предлагаются апартаменты в престижном жилом ком…
$1,15 млн
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Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
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