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Пентхаусы с садом в Абу-Даби, ОАЭ

Абу-Даби
16
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2 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 1/21
Эти стильные апартаменты расположены в благоустроенном районе Яс-Айленда, где современная ар…
$1,30 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 11/12
В одном из самых оживлённых районов Абу-Даби предлагаются апартаменты в престижном жилом ком…
$1,15 млн
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Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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