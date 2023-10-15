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Пентхаусы с видом на горы в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ

Абу-Даби
3
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2 объекта найдено
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Абу-Даби, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
Цена по запросу
Пентхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 156 м²
Этаж 9/9
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-люкс в ново…
€9,21 млн

Параметры недвижимости в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ

с видом на море
недорогая
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