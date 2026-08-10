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Пентхаусы с видом на горы в Абу-Даби, ОАЭ

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Абу-Даби
22
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1 объект найдено
Пентхаус в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 156 м²
Этаж 9/9
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-люкс в ново…
$9,21 млн
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Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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