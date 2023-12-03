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Турция
Жилая
Zekeriyakoey Mahallesi
Жильё в Zekeriyakoey Mahallesi, Турция
дома
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5 объектов найдено
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Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Zekeriyakoey, Турция
6
4
280 м²
3
Вилла в Сарыер, Стамбул в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Сдвоенная вилла расположена в…
€757,000
в месяц
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Дом 6 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Zekeriyakoey, Турция
7
4
450 м²
4
Просторный Сдвоенный Дом с Бассейном в Зекериякёй, Стамбул. Сдвоенный дом в Стамбуле располо…
€1,15 млн
в месяц
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Вилла 6 спален
Zekeriyakoey Mahallesi, Турция
7
5
600 м²
4
ZEKERİYAKÖY 🔹Fourlex 🔹Müstakil 🔹Net kapalı alan 520m2 🔹Arsa 600m2 🔹1 Salon 🔹6 Oda 🔹5 …
€4,66 млн
в месяц
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Вилла 6 спален
Zekeriyakoey, Турция
8
6
4
FOURLEX 600 M2 NET KAPALI ALAN 500 M2 OTURUM ARSA PANORAMİK MANZARALI / HAVUZ / KAPALI…
€4,34 млн
в месяц
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Вилла 5 спален
Zekeriyakoey, Турция
7
5
400 м²
3
For sale | Villa | Zekeriyaköy | 🔹Triplex 🔹400 Sqm 🔹2 Living room 🔹5 Bedroom 🔹5 Bath…
€1,65 млн
в месяц
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