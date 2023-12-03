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Дома в Zekeriyakoey Mahallesi, Турция

виллы
3
5 объектов найдено
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Zekeriyakoey, Турция
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Zekeriyakoey, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Вилла в Сарыер, Стамбул в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Сдвоенная вилла расположена в…
€757,000
в месяц
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Дом 6 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Zekeriyakoey, Турция
Дом 6 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Zekeriyakoey, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Просторный Сдвоенный Дом с Бассейном в Зекериякёй, Стамбул. Сдвоенный дом в Стамбуле располо…
€1,15 млн
в месяц
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Вилла 6 спален в Zekeriyakoey Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален
Zekeriyakoey Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
ZEKERİYAKÖY 🔹Fourlex 🔹Müstakil 🔹Net kapalı alan 520m2 🔹Arsa 600m2 🔹1 Salon 🔹6 Oda 🔹5 …
€4,66 млн
в месяц
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Вилла 6 спален в Zekeriyakoey, Турция
Вилла 6 спален
Zekeriyakoey, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 4
FOURLEX 600 M2 NET KAPALI ALAN 500 M2 OTURUM ARSA PANORAMİK MANZARALI / HAVUZ /   KAPALI…
€4,34 млн
в месяц
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Вилла 5 спален в Zekeriyakoey, Турция
Вилла 5 спален
Zekeriyakoey, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
 For sale | Villa | Zekeriyaköy | 🔹Triplex 🔹400 Sqm 🔹2 Living room 🔹5 Bedroom 🔹5 Bath…
€1,65 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Zekeriyakoey Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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