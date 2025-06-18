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Особняки в Йылдырыме, Турция

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1 объект найдено
Особняк 7 комнат в Йылдырым, Турция
Особняк 7 комнат
Йылдырым, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Отреставрированный османский особняк в историческом районе Джумалыкызык, Бурса Этот уникальн…
$1,67 млн
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