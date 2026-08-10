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Купить жилую недвижимость в Йылдырыме, Турция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Balabancik Caddesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Balabancik Caddesi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 2/6
$5,81 млн
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